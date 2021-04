Jano, el asistente virtual capaz de realizar hasta 200 citaciones simultáneas para vacunarse

"Buenos días. Le llamamos del Servicio Cántabro de Salud para concertar su cita de vacunación". Son las primeras palabras con las que JANO, el nuevo asistente virtual del Departamento de Salud de Cantabria, se dirige a los ciudadanos. A pesar de tratarse de un sistema robótico de inteligencia artificial, JANO tiene una voz masculina y es capaz de dialogar con su interlocutor.

Gracias a una tecnología conocida como "Machine Learning", en solo un minuto y tras recabar unos sencillos datos, el asistente virtual es capaz de ofrecer a la persona que se encuentra al otro lado del hilo una fecha, hora y lugar y toda la información necesaria sobre el proceso de vacunación del usuario contra la Covid-19.



JANO ha comenzado a operar citando a las personas de entre 60 a 65 años del área de salud de Torrelavega. No obstante, se espera que en el futuro sirva de gran ayuda para los profesionales sanitarios cuando se produzca la llegada masiva de vacunas. Tal y como detalla Abraham Delgado, responsable funcional del sistema JANO, el asistente es capaz de realizar, de forma simultánea, hasta 200 citaciones, una cifra imposible de administrar para el personal sanitario.



Rapidez y efectividad

El robot complementará la labor de los profesionales del servicio de atención telefónica del SCS. JANO identificará a los números de teléfono con los que no ha conseguido contactar (llamará hasta en dos ocasiones) y aquellos otros con los que no ha logrado un entendimiento en el desarrollo de la comunicación. En ambos casos, no será preciso devolver la llamada porque se analizarán de manera individualizada las incidencias y se volverá a contactar con dichas personas para cursar una nueva cita, bien a través de JANO o del personal del Servicio Cántabro de Salud.

El 942 480 385 es el número de teléfono del asistente virtual, un número que será reconocible en pantalla. Cantabria es la primera comunidad autónoma en implementar este sistema.