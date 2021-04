Los candidatos de Unidas Podemos y de Más Madrid a las elecciones del 4M, Pablo Iglesias y Mónica García, han rechazado este viernes acudir a más debates en los que intervenga Vox después de que la candidata de este partido, Rocío Monasterio, haya puesto en duda las amenazas de muerte contra Iglesias, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Con ellos, son ya tres los candidatos que han decidido no volver a debatir, puesto que la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, advirtió de que únicamente iría a un debate electoral -el primero, que se celebró en Telemadrid-.

Iglesias, que ha abandonado el segundo debate electoral celebrado este viernes en la Cadena SER ante el rechazo de Monasterio a retractarse, ha dejado claro después ante los medios que no volverá a estar en un debate con Vox, tal y como había advertido por la mañana en una entrevista en TVE, y ha celebrado que los candidatos de PSOE y de Más Madrid hayan abandonado también el debate.

En unas declaraciones ante los medios, Iglesias ha declarado a los periodistas que él no puede estar en un debate "con quien pone en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte terroristas". También ha lamentado que haya quien le acuse de marcharse del debate por estrategia electoral: "Si un día me pegan un tiro, me ponen una bomba y me saltan un pide dirán que lo aprovecho para la campaña".

También ha afirmado que ya había dicho de antemano a la cadena que si Vox no se retractaba y permitían seguir en el debate a Monasterio, el que se marcharía sería él, cansado "del blanqueamiento mediático a la ultraderecha". "Ya está bien de debatir con esta ultraderecha como si fuera una fuerza política normal", ha zanjado.

También ha aprovechado para hacer un llamamiento a parar en las urnas "el clima de impunidad" con el que, ha afirmado, actúa la ultraderecha de Vox y que permite que "cada día" se dé un paso más: "Hoy son balas, ¿mañana qué va a ser?". Iglesias ha hecho estas declaraciones tras denunciar en la Comisaría de la Policía Nacional las amenazas de muerte a él y su familia. "Esperamos que esta vez se produzcan detenciones", ha pedido Iglesias.