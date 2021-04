Las "grandes olvidadas" de la sanidad pública: odontología, fisioterapia, podología o salud mental

Odontología, fisioterapia, podología o salud mental son algunas de las especialidades sanitarias que en España no cuentan con una cobertura plena dentro del Sistema Nacional de Salud y que, por esta razón, abocan a muchas personas a recurrir a la vía privada para poder someterse a algún tratamiento que necesitan o a prescindir del mismo, si el bolsillo no puede asumir el gasto..

Resulta fácil pensar que esa segunda opción se estará extendiendo mientras una crisis económica como la derivada de la pandemia de COVID-19 azota al país, y esto es algo que, según los expertos, dejará a muchas personas sin la posibilidad de atender algunos problemas de salud que a corto plazo empeoran su vida y que a la larga podrían desencadenar enfermedades más graves.

Después de que el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, reclamara el pasado mes en el Congreso un plan nacional de salud mental que garantizara un tratamiento rápido y universal, profesionales de otras ramas también "olvidadas" explican a RTVE.es por qué es es conveniente ampliar la cartera de servicios sanitarios públicos. Lo hacen en el Día Mundial de la Salud y en defensa de una sanidad pública de mayor calidad.

“Si no llego a pagarme primero un privado, no habría solucionado un problema de mandíbula“

"Una asociación vecinal me ayudó a pagar la factura"

Cuando se trata de niños la cobertura dental es más amplia, pero cada comunidad tiene un programa distinto y no todos ofrecen la atención que algunas familias necesitan.

La experiencia que Fátima vivió recientemente sirve de ejemplo. Ella llevó a un hospital público a su hija porque tenía una infección en la boca y le dijeron que allí no podían hacerse cargo de todas las intervenciones (extracción y varios empastes) que necesitaba la pequeña "porque aún no había cumplido los seis años", que es la edad a la que se inicia la cobertura en su comunidad (Madrid), cuenta en una conversación con RTVE.es.

La mujer tuvo que recurrir finalmente a una clínica privada y fue una asociación vecinal, La Incolora, la que se hizo cargo de la mayor parte de la factura porque su frágil economía familiar no podía asumir el coste: “Soy una persona que ha trabajado siempre hasta ahora. He cotizado y no me parece bien que la sanidad pública se lave las manos con el dentista. Creo que debería cubrirlo”, opina Fátima.

Su caso encaja con lo que refleja la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística: las personas con mayores ingresos acuden con mayor frecuencia al dentista que aquellas con ingresos bajos (60,6% frente al 35,3%).