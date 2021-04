Hoy, 7 de abril, comienza la Campaña de la Renta 2020. Este año, marcada por dos peculiaridades: las prestaciones recibidas por los trabajadores que han estado incluidos en Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) debido a la crisis económica derivada de la pandemia; y el comienzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los contribuyentes ya pueden acceder a su borrador y datos fiscales a través del servicio de tramitación del borrador/declaración utilizando los sistemas de identificación (certificado electrónico reconocido, ‘Cl@ve PIN’ o con el número de referencia) en la web de la Agencia Tributaria.

Desde hoy, ya se puede presentar la declaración de la renta por Internet. A partir del 2 de junio podrán presentarla aquellos contribuyentes que prefieran hacerlo de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. El plazo de la Campaña de la Renta 2020 finaliza el próximo 30 de junio.

Expedientes de Regulación de Empleo

En Castilla-La Mancha son más de 105.000 los trabajadores incluidos en ERTE en el último ejercicio. Una de las principales dudas es saber cómo les va a afectar la percepción de esa prestación económica al resultado final de su declaración de la renta. “Cobrando lo mismo que en el año 2019, aunque le hubiera salido a pagar esa persona no tenía por qué hacer la declaración de la renta. En el año 2020, sí que tiene que hacer la declaración y le puede salir a pagar, es la gran diferencia”, asegura Juan del Fresno, asesor fiscal.

No todos los afectados por ERTE están obligados a presentar la declaración de la renta, pero sí todos ellos pasan a tener un pagador más: el Servicio Público de Empleo (SEPE). Al contar con un mínimo de dos pagadores (un empleador y el SEPE) tendrán que hacer la declaración de la renta aquellos trabajadores que superen los 14.000 euros y que, a su vez, el importe recibido del segundo o restantes pagadores sea superior a 1.500 euros.

Es probable que a las prestaciones del SEPE por Expedientes de Regulación de Empleo apenas se les hayan practicado retenciones. Los asesores fiscales adelantan que muchas de estas declaraciones saldrán a pagar. “Cuando el SEPE calcula las retenciones no tiene la información anual o la cantidad que posiblemente vaya a cobrar el trabajador a lo largo del año. El SEPE no tiene, por tanto, capacidad para calcular esas retenciones, o bien se va al mínimo, o bien, no se hacen retenciones, por eso sale a pagar”, concreta el asesor fiscal Juan del Fresno.