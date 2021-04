Hay enemigos a los que los ni superhéroes pueden vencer, porque son intangibles, como el racismo o la xenofobia. Pero eso no quiere decir que se muestren impasibles ante ellos. Y el primer superhéroe en enfrentarse a esos enemigos fue Superman, en el serial radiofónico El Clan de la Cruz Ígnea (1946) en el que luchaba contra el mismísimo Ku Klux Klan. Un programa mítico de la radio norteamericana que ha servido de inspiración al cómic Superman contra el Klan (Editorial Hidra). Una estupenda historia de Gene Luen Yang y Gurihiru galardonado con el premio Harvey al mejor libro para jóvenes y jóvenes adultos.

Al final de este artículo también os recomendamos Green Lantern: Legado (Hidra) otro cómic de la exitosa línea de Novela Gráfica Juvenil de DC. Curiosamente ambos títulos inciden en el racismo contra los asiáticos y no contra los afroamericanos (algo tendrá que ver que sus autores sean asiáticos). Pero es que uno de los grandes atractivos de esta línea es que sus autores son de todas las etnias.

No podemos olvidar que el racismo y la xenofobia siguen siendo unos de los problemas más importantes del mundo actual, y no solo en Estados Unidos.

Lo más sorprendente de ese serial radiofónico de 1946 es que los que sufrían el ataque del Klan no eran afroamericanos sino u na familia chinoamericana que se mudaba a Metrópolis, la ciudad de Superman . El Clan de la Cruz ígnea (los villanos de la historia) eran una versión ficticcia del verdadero Klan (que estaba intentando reorganizarse tras la segunda guerra Mundial) y las protestas de los "supremacistas blancos" no se hicieron esperar.

Tres grandes autores

Destacar el excelente trabajo de los autores. El guionista Gene Lueng Yang es hijo de inmigrantes taiwaneses (por lo que ha sufrido personalmente el tema del racismo) y un autor superventas con títulos como American Born Chinese, Boxers and saints, The Terrifics, Dragon Hoops o New Super-Man. También es embajador de la literatura juvenil de la Biblioteca del congreso, por lo que aboga por una mirada sobre la literatura centrada en la diversidad.

Gurihiru es el seudónimo artístico del dúo de ilustradores japoneses: Chifuyu Sasaki y Naoko Kawano (La imparable avispa, Avatar, el último guerrero). Destacar su maravilloso dibujo, que destaca por su dinamismo y la exprsividad de los personajes, y que está inspirado en los dibujos animados de Superman de los años 40, lo que contribuye ese aspecto retro del cómic y a situarlo en la época en la que transcurre la acción.

Viñeta de 'Superman contra el Klan'

Como curiosidad destacar que en este cómic Superman no vuela y tampoco usa otros de sus superpoderes. Y es que, aunque lo hayamos olvidado, el Superman original no volaba y no consiguió ese superpoder hasta que se estrenaron los famosos dibujos animados de Max Fleischer, de 194o, en el que le dieron ese poder porque era ridículo verlo en el cine saltando de edificio en edificio como hacía en los tebeos. Además, la excusa que se usa en este cómic para que el personaje todavía no vuele es muy chula.