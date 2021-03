Si gastas un tercio de tu sueldo en alquiler en Madrid, vivirás en 23 metros

Andrés vive por debajo de lo que es considerado legalmente en Madrid una vivienda mínima. Su inmueble –alquilado- tiene bastante menos de 38 metros cuadrados. Dispone de 15 metros. Eso sí, cumple con las recomendaciones internacionales: destinar un 30% de su sueldo a la vivienda.

No superar ese tercio de los ingresos en el arrendamiento es lo que señalan todos los expertos como lo ideal. Incluidos los del Banco de España, cuyo límite aumenta ligeramente al 35%. En países como Estados Unidos lo que piden los arrendatarios responde a esa regla. Cumplirla en ciudades como Madrid significa tener que vivir en infraviviendas como la de Andrés que no tiene ni lavabo.

Para la Organización de las Naciones Unidas la vivienda adecuada debe proveer más que cuatro paredes y un techo. Se trata de un derecho incluido en la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ahora mismo, reconoce en su último informe la ONU, “hay una grave crisis de la vivienda que se vive de forma internacional”. Según el texto, responde a tres causas estructurales: la mayor desigualdad económica, el mayor peso de los mercados financieros en el mercado de la vivienda y los sistemas de bienestar que priorizan a la vivienda como una mercancía.

Según los estudios de Procasa, la depresión, el desánimo, la ansiedad y los trastornos del sueño son los problemas más habituales desarrollados por los usuarios de infraviviendas. Para Pereira, uno de los problemas es la incertidumbre: “No sabemos si esto va a cambiar, no sé si voy a seguir así con 40 años...el no saber es lo que más daño nos hace a nivel emocional ”.

Las consecuencias de vivir en infraviviendas van más allá de la comodidad o el estilo de vida, Rosana Pereira, psicóloga advierte que no tener espacio suficiente provoca problemas de “irritabilidad” . Según el informe de “Cuando la casa nos enferma”, de la asociación Provivienda , corrobora que los índices de depresión o ansiedad derivados de unas condiciones de vivienda inadecuadas, son “extremadamente altos y muy superiores a los del conjunto de la población, llegando a unos máximos del 86% en caso de las mujeres y del 71% en el caso de los hombres".

La temporalidad, un factor determinante

En su paso por 'La Hora de la 1' analizando la situación de los jóvenes, el politólogo Pablo Simón, ha afirmado que no tienen “proceso de conversión” en su vida laboral y que pueden tardar hasta 94 meses en conseguir su primer contrato indefinido -si es que lo consiguen-, por lo que la emancipación cada vez les queda más lejos.

Según la EPA del cuarto trimestre, en la que ya se ve el efecto de la pandemia, los ocupados a tiempo parcial en esa franja de edad representan 10 puntos, pero, la tasa de temporalidad es 30 puntos superior que entre los mayores de 30 años. Una situación todavía peor en las mujeres: “Según el INJUVE no hay igualdad de oportunidades. Ellas pierden más empleo porque tienen mayor precariedad: peores contratos y peores horarios”, añade. También lo tienen más difícil los que trabajan -o trabajaban- en una ocupación manual ya que “si tú eras un asesor fiscal o un funcionario has podido tele trabajar, pero, si eres camarero, no puedes poner un café por internet”.

¿Y esto qué provoca? En opinión de Simón que “los jóvenes más vulnerables, los mismos que en la crisis anterior sufrieron la burbuja inmobiliaria y después se han reorientado hacia el turismo o la hostelería, sean los que están sufriendo de nuevo”. Una doble crisis, dice, en la que se encuentran “con un mercado laboral cerrado para ellos”. Todo ello ha provocado que la edad de emancipación en España caiga y caiga hasta los 29 años.