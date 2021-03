'Solomon Kane', el héroe menos bárbaro de Robert E. Howard

Robert E. Howard (1906-1936) es uno de los padres del género de la "Fantasía heroica" (sobre todo del subgénero de "Espada y brujería") gracias a héroes míticos como Conan el Bárbaro o Kull, el rey de Atlantis. Pero antes de esos grandes éxitos creó otro interesante personaje que podría estar en el germen de esos dos: Solomon Kane, un puritano inglés armado con su espada y un talismán vudú que recorría el mundo desfaciendo entuertos y que vivió sus aventuras en los tiempos de la Reina Isabel I de Inglaterra y el famoso corsario sir Walter Raleigh.

Un justiciero puritano que protagonizó el primero de los relatos que publicó el joven Howard: Red Shadows (Sombras rojas), en la revista Weird Tales, en agosto de 1928. Lamentablemente, Howard apenas publicó una decena de relatos del personaje antes de dejarlo de lado para dedicarse a sus exitosos bárbaros. Aunque, como decimos, en Solomon Kane ya estaban muchos de los fundamentos del género de espada y brujería.

Con el éxito de Conan, en los años 70 Marvel llevó a los cómics a otros personajes de Howard, como Kull, Red Sonja o el propio Solomon Kane. Todas esas aventuras del puritano, incluyendo la miniserie a color que el personaje protagonizó en los 80, las encontraréis en el imprescindible tomo Solomon Kane (Panini-SD Distribuciones).

Pin-up de Solomon Kane, de John Buscema

Este volumen incluye todas las aventuras clásicas del personaje publicadas por Marvel durante más de 20 años (entre 1973 y 1994), en títulos como Marvel Premiere 33-34, Solomon Kane 1-6, Conan Saga 50, Dracula Lives! 3, Kull and The Barbarians 2-3, Marvel Preview 19, Monsters Unleashed! 1 y The Savage Sword of Conan 13-14, 18-20, 22, 25, 26, 33-34, 37, 39, 41, 53-54, 62, 83, 162, 169, 171, 219 y 220.

Destacar el espectacular plantel de guionistas y artistas de este volumen, que nos dejaron unos cómics realmente estupendos, comandados por el guionista Roy Thomas, el que mejor ha sabido adaptar la obra de Howard a los tebeos. En este grueso volumen encontraréis a artistas tan importantes como Neal Adams, Alan Weiss, Ralph Reese, Bret Blevins, Howard Chaykin, David Wenzel, Danny Bulanadi, Mike Mignola, Steve Carr y muchos más.

Página de 'Solomon Kane', de Roy Thomas y Howard Chaykin

Como curiosidades destacamos que, en una de las aventuras, Kane se enfrentará al mísmisimo Drácula, el señor de los vampiros. Y que el tomo finaliza con un serial, publicado en La Espada Salvaje de Conan, en el que Solomon Kane y Conan comparten aventuras en un curioso crossover de los dos personajes de Howard. Un encuentro que acaba de repetirse en la miniserie La guerra de la serpiente (Panini) en la que Conan comparte aventuras con Kane, Agnes la Negra y el Caballero Luna.

Mencionar también que Solomon Kane fue llevado al cine en 2009, en una película dirigida por M.J. Bassett y protagonizada por James Purefoy, Max von Sydow, Pete Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood y Alice Krige, que no estuvo a la altura del personaje.

Página en la que Solomon Kane y Conan comparten aventuras