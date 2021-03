COVID-19 en España, 7 de marzo: Cataluña, Galicia y Castilla y León suavizan las restricciones a las puertas de la Semana Santa

12:44

Comunidad de Madrid. Respecto al cierre perimetral de la región, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que le parece "bien" si un ciudadano quiere visitar Madrid viniendo "desde Logroño, desde París o desde cualquier otro rincón", siempre y cuando "cumpla las normas" y si el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas "es seguro". "Me parece bien que vengan a nuestros museos, a nuestros comercios y a nuestros restaurantes a mover la economía", ha recalcado la presidenta. Sin embargo, también ha pedido que se ayude al Gobierno regional a "controlar concentraciones ilegales y fiestas", aunque ha recalcado "no le importa" de dónde vengan los ciudadanos porque "no se contagia por nacionalidades".