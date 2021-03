Galicia foi a última Comunidade, xunto con Murcia, á que chegou a covid

Os síntomas non gustaron aos médicos e tampouco a procedencia do enfermo, un madrileño que viaxara en coche ata A Coruña para unha entrevista de traballo. "Aquela pneumonía bilateral podía ter varias etioloxías, pero o feito de que viaxara dende a capital axiña nos fixo desconfiar de que se tratara dunha pneumonía covid. Un test, que daquela eran máis lentos cós de hoxe, confirmouno", lembra Carmen Montero, pneumóloga do CHUAC.

“O feito de que viaxara dende a capital axiña nos fixo desconfiar“

Confinamento dez días despois A partir dese momento os hospitais comezaron a encherse e chegou o confinamento total da poboación. O persoal sanitario lembra hoxe o medo e respecto que cuasaba aquel virus. Luisa Pan, enfermeira do Hospital da Coruña, foi unha das primeiras persoas en dar positivo: "Marchei de baixa e cando me reincorporei impresionoume moito aquelo no que se convertera a miña unidade".

Máis coñecemento pero unha situación fóra de control Nun principio había desceñecemento sobre o virus e as maneiras de contaxio. Aos enfermos administrábaselles moita medicación, non había máscaras para todos, chegaron os primeiros equipos de protección e os sanitarios aprenderon a vestirse e espirse. Todos os esforzos se concentraban na limpeza de superficies. A fórmula máscara-distancia-ventilación aplicaríase máis tarde. Conclúen os sanitarios que chegamos a este aniversario con máis coñecemento e con vacinas, pero cun número de vítimas e afectados que medrou sen control. 02.08 min Un ano de covid en Galicia

Un ano de covid en Galicia O gran confinamento que seguiu á chegada da pandemia foi a primeira ameaza á vida cotiá. Ao pouco, saltaba a alarma nas residencias de anciáns, onde vive o colectivo máis vulnerable. En plena pandemia, unhas eleccións autonómicas. Verán especial, Nadal raro, e non puidemos librarnos dunha terceira vaga que agora estamos a superar grazas, en boa parte, á chegada das vacinas. 01.39 min Como cambiamos nun ano de covid