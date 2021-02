La renovación de la cúpula de RTVE ya es un hecho después de que los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV hayan alcanzado este jueves un acuerdo sobre quiénes conformarán el Consejo de Administración y la Presidencia de la corporación.

Si bien el proceso culminará con la votación de los cuatro miembros que nombrará el Senado, el Congreso de los Diputados ya ha dado el visto bueno a los seis que le corresponde elegir: José Manuel Pérez Tornero, que será elegido presidente de la corporación, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro y Juan José Baños.

Este es el perfil de todos los elegidos para formar parte del Consejo en los próximos seis años:

Vocales de RTVE por el Congreso

- José Manuel Pérez Tornero: con 67 años, el futuro presidente de RTVE es periodista, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Filología Hispánica y consultor de la UNESCO y la UE en servicios públicos audiovisuales y alfabetización digital. Lleva en esencia haber sido responsable en TVE de programas culturales y educativos, asuntos en los que es un experto y que han ocupado buena parte de su actividad profesional.

Ha publicado más de 20 libros y capítulos y un centenar de artículos científicos, y ha trabajado en proyectos y programas en televisiones nacionales e internacionales -tanto en el sector público como privado- en diversas funciones. Ocupaba el tercer puesto en la lista de los evaluados por el Comité de Expertos, que en un principio encabezó la periodista Alicia Gómez Montano, fallecida durante la tramitación del concurso público. Sustituirá a la actual administradora única, Rosa María Mateo.

En el Congreso dijo buscar una nueva gobernanza "más participativa, más plural, más de diálogo, más de entendimiento y no de polémica".

- Elena Sánchez Caballero: esta periodista ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en TVE. Presentó el Telediario, estuvo en el Canal Internacional, fue defensora de los espectadores de la Corporación y llegó a ser secretaria general corporativa del ente público.

En el Congreso dijo que creía en un medio público de comunicación estatal que garantice una información plural, independiente y veraz; que actúe de cortafuegos de los bulos, ofrezca entretenimiento de "calidad digno" y tenga una financiación estable cuya existencia "no se cuestione al primer contratiempo que surja".

- José Manuel Martín Medem: ha trabajado veinte años en RNE y diez en TVE. Ha sido periodista, directivo, representante profesional, sindical, miembro del Consejo de Administración y, a través de su experiencia, según afirmó en la comisión, ha podido comprobar que en RTVE "ha sido siempre y sigue siendo la cenicienta".

Para que funcione se deben conseguir, a su juicio, tres objetivos inmediatos: una dirección buena, transparente y una buena gestión, una programación de calidad, y una información neutral. Figuraba en el puesto 55 de la lista de los evaluados.

- Carmen Sastre Bellas: ha trabajado durante más de 25 años en los Servicios Informativos, ha sido jefa del área de Nacional, directora del programa de economía del canal 24 horas, asesora del Consejo de Administración y directora de Relaciones Institucionales de RTVE.

Sastre abogó en el Congreso porque la mayoría del trabajo se haga desde dentro de la casa y que solo se necesite "a los de fuera" cuando sea imprescindible, y urgió a un pacto de Estado que permita definir una financiación estable, que, según su criterio, debería contemplar una cuota de publicidad. Figura en el puesto once de la lista.

- Jenaro Castro Muiña: entró en TVE en 1990, ha sido editor y presentador de los telediarios en diferentes momentos y en 2012 fue nombrado director de informativos no diarios de TVE, así como director y presentador del programa Informe semanal, puesto que ocupó hasta agosto de 2018.

En su comparecencia dijo que TVE no debía ser "un campo de batalla política, sino el punto de encuentro del servicio público, la pluralidad objetiva y la democracia", y que RTVE no podía ser "un pozo de gasto sin fondo ni criterio" y que no debía demonizar la producción externa si aporta calidad a precio de mercado. Figura en el puesto 38 de la lista de los expertos.

- Juan José Baños: este periodista, que ha trabajado en el diario Deia, ha desempeñado cargos dentro del Gobierno Vasco. En el Congreso, apostó por una RTVE abierta, universal, gratuita y accesible, que aspire "a ser la gran alternativa al pago por contenido". Una RTVE que dijo debería externalizar exclusivamente aquello que aporte un valor añadido a lo que pueda producir su plantilla de profesionales, incluidos los interinos, a quienes consideró que se debía regularizar su situación cuanto antes. Ocupa el puesto 20 de los expertos.