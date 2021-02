Las nuevas puertas de la discordia de la catedral de Burgos

Los 800 años que la catedral de Burgos cumple en 2021 han comenzado con una polémica en torno al proyecto estrella de la celebración: las nuevas puertas que el artista Antonio López ha diseñado para la fachada del templo y cuya inauguración estaba prevista para el 21 de julio.

Una evaluación técnica de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), una organización ligada a la Unesco, ha emitido un veredicto "desfavorable" al diseño de Antonio López, que, de todos modos, todavía tiene que ser aprobado la Comisión regional de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

El mayor defensor del proyecto sigue siendo su impulsor: la propia Iglesia. “Si no nos da permiso pertinente la Junta, no lo podremos poner, pero no renunciamos a que nuestra catedral tenga esa obra de arte en algún espacio”, explica a TVE Vicente Rebollo, portavoz del cabildo de la catedral de Burgos.

Boceto de la creación de Antonio López. Cabildo de Burgos

El cambio radical que supone la vista de la nueva fachada de Santa María de la catedral tampoco ha convencido al pintor Juan Vallejo, que ha recogido 32.000 firmas en contra del proyecto. “El hecho está en la sustitución de las puertas: las puertas actuales exigen su conservación”, defiende Vallejo. En el manifiesto se afirma que el diseño elegido para las nuevas puertas es un "atropello" para el estilo gótico de la Catedral y el neoclásico de la fachada y tiene "unas dimensiones transgresoras".

Con el estilo característico de Antonio López, en la puerta principal figura la imagen de Dios Padre, en la puerta lateral izquierda el misterio de la Anunciación y en la derecha una escena de la infancia de Jesús, todo ello "en el horizonte de la nueva creación representada por un jardín lleno de vida y fecundidad con el trasfondo de la ciudad de Burgos", según la idea plasmada por el cabildo.