¿Quiénes son y qué representan las 15 mujeres que aparecen en el mural feminista que borrará el Ayuntamiento de Madrid?

Son 15 rostros, nombres propios que pertenecen a la historia del feminismo. Imágenes que dan forma al mural situado en el barrio madrileño de la Concepción y que el Ayuntamiento de Madrid, a petición de Vox, ha aprobado borrar y sustituir por otro con deportistas paralímpicos.

Este fin de semana, los vecinos del barrio han mostrado su rechazo a esta medida y en la plataforma de Change.org casi 40.000 personas han firmado un documento pidiendo que no se permita "la destrucción de las mujeres y de su historia". A lo largo de este mural desfilan los rostros de 15 mujeres. Detrás de cada una, hay una historia y un hito.

“Mi libertad no cabe ni en jaulas de plata blanca / No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo/ Yo vine a hacer palanca y justicia, por supuesto / Porque estoy harta de que me toquen los muertos.“

Frida Khalo es la pintora que ha dibujado la resiliencia . Su obra e icónica imagen le sitúan también como un mito atemporal y eso que no lo tuvo nada fácil. Su vida estuvo marcada por un grave accidente de tráfico que le mantuvo en cama sin poder moverse durante largos periodos. Sin embargo, este momento de oscuridad no hizo sino acrecentar su necesidad de plasmar la pasión por la vida. Retrató desde el más desgarrador sufrimiento hasta la belleza. Fue autora de 150 obras , entre las que destacan muchos autorretratos, y es que su arte inmortal tiene una gran carga autobiográfica. Ha pasado a formar parte de la historia feminista por su actividad incesante en un mundo que parecía prohibido para ellas.

Nina Simone: la voz que no tiene miedo

Nina Simone es el nombre artístico de Eunice Kathleen Waymon. Emblemática cantante, compositora y pianista al ritmo del jazz, el folk, el blues o el soul. De hecho, fue bautizada como la “Suma Sacerdotisa del soul” y la primera concertista negra estadounidense.

“Te digo lo que es la libertad para mí: no tener miedo.“

Es recordada por su talento, pero también por su compromiso con la libertad. Cantaba por los derechos civiles de las personas con ascendencia africana. "My Baby Just Cares for Me" fue uno de sus grandes éxitos.Fue nominada en 15 ocasiones a los Premios Grammy y reconocida con el Grame Hall Of Fame en 2000. Algunas de sus canciones fueron las más escuchadas del siglo XX.