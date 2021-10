El Reino Unido ha registrado este lunes 41.385 nuevos contagios de coronavirus y 357 muertes, según han informado las autoridades sanitarias británicas, que han alertado de que el alto nivel de casos no tiene precedentes. En estos datos no se incluyen los correspondientes a Escocia e Irlanda del Norte, que hasta mañana no tienen previsto hacer públicas las cifras de coronavirus.

Esta es la primera vez que la cifra diaria de contagios en el Reino Unido supera la barrera de los 40.000 desde que comenzó la pandemia, según los expertos,

La directora médica de la Sanidad en Inglaterra, Yvonne Doyle, ha dicho este lunes que, "a pesar de los niveles sin precedentes de infecciones, hay esperanza en el horizonte", en clara referencia al programa de vacunación iniciado este mes en el Reino Unido.

Doyle ha pedido a la población que ayude a detener la propagación del virus, porque los "hospitales están en (el momento) más vulnerable, con nuevas admisiones aumentando en todas las regiones".