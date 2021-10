En una estrategia opuesta a la del principio de la pandemia de COVID-19, los Veintisiete han defendido este lunes la importancia de mantener abiertas las fronteras de la zona Schengen, después de que la mayoría de países de la Unión Europea (UE) haya suspendido o limitado sus conexiones con el Reino Unido, incluido España, ante la nueva variante del virus detectada en ese país.





Representantes de los Estados miembros se han reunido de urgencia en Bruselas para analizar la nueva situación y del encuentro ha surgido el "apoyo a una reacción rápida" y "coordinada" respecto a las conexiones con el Reino Unido, han informado fuentes europeas. Y al mismo tiempo, se ha destacado la "importancia de mantener abiertas las fronteras dentro del espacio Schengen", "dada la experiencia del principio de la pandemia", cuando en marzo pasado uno tras otro los países europeos fueron cerrando sus fronteras.

El Reino Unido ha experimentado un creciente aislamiento por temor a la nueva cepa del coronavirus , con numerosos países en Europa y en todo el mundo que suspendieron sus vuelos con Londres y cerraron a los británicos sus fronteras, con la incógnita de si las vacunas podrán hacer frente a esta nueva mutación . El bloqueo es especialmente dramático en los accesos al Eurotúnel p or el paso de Dover, con miles de camiones parados, muchos de ellos españoles. Y lo mismo ocurre al otro lado del Canal de la Mancha, en la entrada de Calais, en el norte de Francia. Francia ha sido de los primeros países en cerrar sus conexiones con el Reino Unido, pero poco después lo hacían Alemania, Italia, Bélgica, Rusia, Suiza, Irlanda, Polonia y los Paises Bálticos, y a media tarde se sumaban España y Portugal. Con todo, el aislamiento por tierra de Inglaterra, Escocia y Gales o el cierre a los aviones del Reino Unido no ha podido impedir que la nueva cepa se extienda, al menos por ahora a Dinamarca, Australia o Gibraltar , colonia británica en territorio español en donde al menos se ha detectado un caso. Para complicar la situación, Sudáfrica también ha comunicado que ha detectado también una nueva variante del coronavirus , diferente a la que contagia la enfermedad en el sur del Reino Unido. De nuevo numerosos países, como Alemania, Suiza, Turquía, Israel o Arabia Saudí han suspendido también vuelos a Sudáfrica.

No se prevé que afecte a la vacuna ni a los test

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado este lunes que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.



En esta misma línea, el Ministerio de Sanidad español ha señalado que la mutación no debería modificar la efectividad de la vacuna de Pfizer y BioNTech o los test diagnósticos. La directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha asegurado que "no necesariamente" las variaciones del virus "van a implicar modificación de la efectividad de la vacuna".

"No necesariamente las variaciones van a implicar modificación de la efectividad de la vacuna. Las vacunas están dirigidas a la proteína S, y ninguna variación ha tenido cambios significativos en su estructura", ha explicado, detallando que no será necesario realizar un ensayo clínico para comprobar si afecta a la vacuna de Pfizer, sino únicamente "pruebas de laboratorio", algo que podrá saberse en las "próximas semanas".