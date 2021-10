En las últimas horas se han hechos virales tres vídeos relacionados con la intervención de varios policías nacionales, uniformados y de paisano, en el interior de una vivienda, y el momento en que el autor del video les pide que abandonen la casa diciendo que “sin orden judicial no pueden estar dentro”.

Los vídeos muestra solo la parte final del suceso, no el momento en el que los agentes acceden a la vivienda, y está siendo falsamente asociado con el texto “la policía y la secreta se mete en las casas por la cacerolada”.

Desde Verifica RTVE hemos consultado tanto fuentes policiales como afuentes del sindicato JUPOL que han tenido acceso al atestado. Ambas afirman que los hechos ocurrieron en Palma de Mallorca sobre las 2 de la madrugada entre el 8 y el 9 de mayo, tras una llamada de aviso al 091 por parte de los vecinos, en la que se comunica que se está realizando una fiesta con un “mayor número de personas de las que residen en la vivienda”, estando en fase 0 de confinamiento durante el estado de alarma. Recordemos que durante la fase 0 de confinamiento están prohibidas las reuniones con el fin de evitar la propagación del virus.

Al llegar al lugar de los hechos, la policía habla con los vecinos y después acude al domicilio. Según estas mismas fuentes policiales, una vez personados en la vivienda, uno de los moradores o inquilinos permite a los agentes que accedan a la misma, donde se encuentran además a dos mujeres. Sin embargo, dos personas más son localizadas en la vivienda, una mujer en un armario, y el autor del vídeo, llamado Pedro según le afirma a los agentes, bajo una cama. De hecho, en uno de los vídeos, uno de los agentes increpa a esta persona diciéndole “si usted es abogado lo sabrá, está en un estado de alarma, usted estaba escondido hay indicios suficientes”, momento en el que esta persona le interrumpe tras haber asentido a las dos primeras afirmaciones.

Además de negarse a identificarse, motivo por el que incurre en un delito que puede suponer una sanción administrativa, Pedro afirma que los agentes han entrado sin permiso y deben abandonar la vivienda.

También indica a los agentes que “lleva dos meses viviendo en esa casa” y que el dueño no les autoriza a estar en ella. Ante la negativa reiterada a aportar su documentación, los agentes le piden que salga de la vivienda, a lo que también se niega. Tras la viralización de las imágenes, Pedro ha concedido dos entrevistas explicando su versión de los hechos. En una de ellas afirma que trabaja en la construcción, y en otra que él y otro amigo habían acudido a este domicilio “a las 8 de la tarde, cuando se puede circular”. Al ver que se les hacía tarde decidieron quedarse a pasar la noche “y volver cuando se pudiera de nuevo circular”. Por lo que reconoce que no reside en la vivienda como afirmó ante la policía. En ambas entrevistas reconoce que estaban cinco personas celebrando un cumpleaños.

Los hechos han sido remitidos al juzgado de guardia por si fueran constitutivo de delito, según informan las fuentes. Los sindicatos JUPOL y SUP han anunciado que se personarán como casación por la grabación de las imágenes.

