Un día después de la primera salida de los niños a la calle, la primera medida de alivio del confinamiento por coronavirus, y tras la polémica generada por las imágenes de incumplimiento de las normas, el Gobierno ha destacado que "el 99%" de los españoles ha tenido un comportamiento "modélico", pero, al tiempo, ha recordado que el incumplimiento "pone en peligro la salud de sus hijos".

Al respecto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que prácticamente la totalidad de los españoles, el 99% ha precisado, han respondido con responsabilidad: "Han mantenido la distancia interpersonal, han cumplido la regla de 'los cuatro unos', el lavado de manos, extremar el control de higiene, no juntarse con otros niños...".

Al 1% restante les ha convocado para que corrijan su comportamiento en el futuro "por el bien de todos". "No se deben producir más abusos", ha subrayado.

Por su parte, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha dicho que "se han detectado incumplimientos puntuales, desde unidades familiares completas, grupos de niños jugando juntos o padres en grupo charlando entre ellos", pero ha dicho que las cifras de sanciones han sido similares a las de otro día normal. No obstante, Marlaska ha lanzado un aviso: "el incumplimiento de las normas pone en peligro la salud de sus hijos".

Según ha informado el ministro, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 70 personas este domingo y se levantaron casi 7.000 propuestas de sanción por incumplimiento de las medidas establecidas por el Estado de Alarma, una cifra "similar" a la del resto de días del periodo de confinamiento, según ha precisado. Además, si se suman las acciones de las policías autonómicas y locales, fueron 17.517 propuestas de sanción y 157 detenciones por incumplimientos, unos datos que también se sitúan en "parámetros similares" a las de un día normal.

Fernando Simón: "Un paso atrás puede ser mucho más duro de lo que hemos vivido"

Horas antes, este mismo lunes, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, hizo un llamamiento a la responsabilidad individual: "Un paso atrás puede ser mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora".

01.23 min Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha confesado que, personalmente, le produjo una gran satisfacción poder ver a niños en las calles, pero alerta que "tenemos que mantener un cuidado especial, porque no podemos dar un paso atrás". Simón ha recalcado que ahora la responsabilidad queda en cada uno de los ciudadanos.

Simón ha reconocido una gran satisfacción al volver a ver las calles con niños, pero ha advertido de que se debe garantizar que esta apertura progresiva no se convierta en un riesgo para la población. "A mí estas imágenes me despiertan alegría porque progresivamente vamos a poder volver a una vida más normal, pero me despiertan algunas preocupaciones. Estas medidas de desconfinamiento no significan que podamos hacer todo lo que queramos", ha advertido.

Simón ha afirmado que las cosas hasta ahora se están haciendo bien, pero ha insistido en que todavía hay que hacer un esfuerzo por garantizar la corresponsabilidad y ha advertido de que un paso atrás puede ser "mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora". "Lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días estábamos haciendo lo duro, pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar su responsabilidad individual o familiar para garantizar que esa apertura progresiva que estamos teniendo no se convierta en un riesgo para la población", ha dicho.

Ha recordado que se han vivido momentos muy duros, con un sistema sanitario muy cerca de su límite de capacidad que en algunos casos se ha llegado a superar. "Debemos ser todos conscientes de que no podemos ponernos en una situación parecida y que esto ahora depende de todos", ha subrayado.