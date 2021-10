"Nuestra casa está ardiendo, vuestra inacción aviva las llamas cada hora que pasa", así de contundente se ha mostrado la joven activista sueca Greta Thunberg este martes al referirse a la inacción de los políticos y los poderosos que asisten al Foro Económico Mundial de Davos.

Thunberg ha impelido a los mandatarios políticos y las grandes fortunas económicas del mundo a que pasen a la acción y no se queden en la superficie que supone el admitir la emergencia climática pero no hacer nada.

Poco antes de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, su antagonista natural en esta batalla por el medio ambiente, la joven sueca se ha desmarcado de los que tratan de encasillarla como una voz aislada dentro de la juventud mundial: "No sólo yo, sino que se trata de toda esa gente joven que está empujando unida" para remover las conciencias de quienes tienen las herramientas para actuar, ha puntualizado Thunberg.

En la sala Sanada del centro de conferencias de Davos no cabía un alfiler antes de que diera comienzo, a las 8.30 de la mañana, la primera de las intervenciones de Thunberg en el día. “La gente es más consciente ahora de lo que pasa y el clima y el calentamiento global son cuestiones que ya están sobre la mesa en estos momentos”, ha añadido la activista satisfecha por haber logrado un primer objetivo, el de ser escuchada. Es el segundo año consecutivo que la joven acude al foro de Davos.

Que los líderes escuchen a los científicos

Pero lo logrado no es suficiente para Thunberg porque se trata de una emergencia que requiere decisiones inmediatas y contundentes. “Esto es solo el principio, la batalla por el cambio climático y contra el calentamiento global requerirá más que ser conscientes de lo que está pasando”. En este sentido, ha animado a los líderes presentes en la sala a escuchar a los científicos. “Si no tratamos el problema como una crisis real, no podremos resolverla”, ha insistido.

“Las emisiones globales de CO2 no se han reducido y esto es precisamente lo que tenemos que conseguir“

Según Thunberg, “las emisiones globales de CO2 no se han reducido y esto es precisamente lo que tenemos que conseguir”. La sesión en la que ha participado la activista sueca, patrocinada por la revista Time –que la nombró personaje del año en el 2019– estaba formada por un panel de jóvenes que, como ella, están comprometidos por la defensa del planeta.

“This week I’m attending the World Economic Forum in Davos with many other young inspiring activists!

Today I will make 2 speeches. One at 08:30 and the main one at 13:00.#WEF2020 #Davos pic.twitter.com/0DN0lRbskj“ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 21, 2020

Thunberg se ha congratulado de que su mensaje ha calado. “No me quejo de que no haya sido escuchada”, ha dicho. Es la ausencia de cambios lo que la enerva. “Esto va de nosotros y de las generaciones futuras y de todos aquellos a los que [la emergencia climática] les afecta hoy”. Para terminar, la activista ha remarcado que se requiere un cambio de paradigma: “La ciencia y la voz de la juventud no está en el centro de la conversación, pero necesitan estarlo”.