Bruce Li, Le, Ly, Lai, Liang, Leung, Lung, Thai... los clones de Bruce Lee

Aunque parezca mentira, Bruce Lee solo llegó a terminar cuatro películas antes de fallecer, con solo 32 años, el 20 de julio de 1973. Pero su influencia fue tan importante que cambió para siempre el cine de artes marciales. Y dio origen a numerosos imitadores que usaban nombres parecidos para atraer a los espectadores. Un curioso fenómeno que Iván E. Fernández Fojón (Madrid, 1977) repasa en el imprescindible libro Bruceploitation. Los clones de Bruce Lee (Appleheadteam).

Iván escribe en la revista Acción y Dragon Magazine, da clases de cultura oriental y ha impartido clases de Karate y Jiu Jitsu. Y nos cuenta por qué ha escrito este libro. “Este 2018 se cumplen 45 años desde que Bruce Lee falleció. 45 años escribiendo sobre él y seguimos publicando libros y artículos sobre el Pequeño Dragón. Por eso, cuando los editores de Applehead Team se pusieron en contacto conmigo y salió la Bruceploitation, vi una manera de rendir tributo a Bruce, como gran fan suyo que soy, desde otro punto de vista además de dar a conocer el subgénero que él mismo creó de forma involuntaria”.

“Además –continúa Iván-, pertenezco a la generación del videoclub y estas películas son parte de los recuerdos de mi infancia y la de mucha gente, por lo que se merecía una obra en castellano para agradecer tantas y tantas horas de diversión que encontrábamos en los videoclubs, que es lo que he intentado. Va a sorprender gratamente ya que al profundizar en la Bruceploitation he descubierto películas que no llegaron a estrenarse en España, y otras con anécdotas y actores que posteriormente han sido conocidos pero que empezaron en productos de bajo presupuesto y en este subgénero, y espero que redescubran aquellas películas y descubran otras asi como proyectos raros y todo lo que gira alrededor de la Bruceploitation incluso fuera de los márgenes del cine”.

Modernizó el cine de artes marciales Antes de meternos de lleno en el tema de los clones, preguntamos a Iván cuál fue la influencia del auténtico Bruce Lee en el cine de artes marciales: “Dentro del cine de artes marciales, lo que mostraba Bruce en pantalla era totalmente diferente a lo que el cine de Kung Fu hongkonés ofrecía en los setenta. Un estilo menos teatral, sin centrarse en los estilos más clásicos, prácticamente sin cables ni acrobacias exceptos las mínimas para momentos muy puntuales y muy directo y contundente”. Algo que fue objeto de orgullo para toda China, como nos cuenta Iván: Esto, que se puede ver de forma puntual en el cine de Hong Kong, tuvo además el enorme carisma de Bruce junto a esa forma de devolver el orgullo al pueblo chino, sobre todo en Furia Oriental (1972), cambiando así el concepto de héroe tradicional y modernizándolo, tal y como el propio Bruce había hecho con su Jeet Kune Do en el terreno de las artes marciales. De esta forma el éxito de Bruce en toda Asia se hizo eco en Estados Unidos y apareció Operación Dragón (1973) y los estrenos y reestrenos de sus anteriores películas”. “Tan sólo un año antes –continúa Iván-se estrenó en Estados Unidos una película intentando lanzar a Lo Lieh en Estados Unidos, De profesión – Invencible (1972), pero no consiguió abrir el camino. Bruce sin embargo si lo consiguió con su, repito, carisma y técnica marcial, más realista, y de esta forma más cercano al público occidental, por lo que sin duda Bruce Lee consiguió popularizar el cine de artes marciales de forma internacional. No olvidemos que muchos films norteamericanos de los setenta tienen muchos puntos en común con la Bruceploitation”.

Años de saltos y patadas voladoras Pero… ¿Cuánto duró la moda del Kung Fú? ¿Estas películas respetaron la figura de Bruce Lee o sólo fueron a hacer dinero fácil? “El cine de Kung Fu –afirma Iván- ha tenido un comportamiento cíclico. Tras su tremendo éxito en los setenta, tuvo cierto bajón en la década siguiente, pero más en occidente. En Asia seguían apareciendo películas, no en vano en 1978 consiguió el éxito Jackie Chan y desarrolló sus mejores títulos en los ochenta. Jet Li también debutaba en esa época y si bien algunos de sus títulos tenían su estreno internacional, no de la misma forma que en la época de Bruce Lee y poco después”. “A mediados de los noventa –añade el escritor- volvió a pegar fuerte con el éxito de Duro de matar (1995) de Jackie Chan, y a finales de la década, Matrix (1999) dio otro empujón para empezar el 2000 con Tigre y Dragón. Pero en este nuevo milenio su influencia ha sido puntual de forma internacional dejando paso a otras artes marciales como el Pencak Silat de Redada Asesina (2011) con el indonesio Iko Uwais”. En cuanto a la actualidad: “En Hong Kong –afirma asegura Iván- hay muchas producciones de bajo presupuesto y televisivas llenas de Kung Fu, pero en cines, sólo Donnie Yen está llamando la atención y logrando éxitos dentro del género, con algunas honrosas excepciones”. Sobre esas películas de los 70, 80 y 90, Iván nos comenta que: “Solo entre los tres clones principales (Bruce Li, Bruce Le y Dragon Lee) suman 81 películas, aunque en alguna sea una simple colaboración. El número de películas de la Bruceploitation supera sin problema las 200. No olvidemos que se ha seguido haciendo películas en China con nuevos clones para este nuevo milenio o biopics sobre su figura. Es un subgénero en constante evolución, también de forma cíclica, con sus periodos bajos y otros, como ahora, que vuelven a ponerse en marcha películas biográficas o series basadas en sus escritos, pero siempre con Bruce como principal foco de atracción”. “Respecto al tema de respetar la figura de Bruce Lee –concluye Iván-, hay de todo. Existen producciones que respetan dentro de lo que se puede al Pequeño Dragón, mientras que otras películas sólo usan y abusan de todo lo que nos recuerde a él para sacar dinero. Desde secuelas a remakes, biopics o mezcla de diferentes películas. La mayor parte de ellas eran de esta segunda forma, por desgracia, pero nos ha dejado incluso títulos recomendables, sobre todo por la calidad marcial, algo muy importante en este tipo de cine”.

Los tres clones principales de Bruce Lee De los cientos de clones de Bruce Lee destacan tres que rodaron muchos títulos, algunos realmente interesantes: Bruce Li, Bruce Le y Dragon Lee. “El que es considerado el primer clon –señala Iván- es Bruce Li (Ho Chung-Tao), un taiwanés amante de las artes marciales que tras trabajar de especialista en busca del estrellato en el cine de Kung Fu clásico, pasó a primera plana en el primer biopic sobre el Pequeño Dragón y dando el pistoletazo de salida de la Bruceploitation en 1974. Personalmente es mi clon preferido. A pesar del parecido físico, Li intentó en varias ocasiones separarse de la sombra de Bruce sin conseguirlo. No era mal actor, pero su condición física era tremenda, con una excelente técnica de lucha que le ayudó a conseguir el éxito. Se tomaba su carrera muy en serio”. “Bruce Le (Huang Kin Lung), es el más divertido –continúa Iván-. También era experto en artes marciales y llevaba dando tumbos por el cine hongkonés como secundario hasta que en 1976 le ofrecieron interpretar el papel de Bruce en Karate a Muerte en Bangkok (1971) en su secuela, entrando así en la Bruceploitation. La diferencia con Li se basa en que Le tiene producciones más bizarras y alocadas, cruzando la línea entre la imitación y la parodia más veces de las necesarias. Pero tiene una serie de títulos imprescindibles gracias a su buena técnica marcial, no tanto por sus dotes como actor”. Por último… “Dragón Lee (Moon Kyoung-seok), es un artista marcial surcoreano y el clon que más ha esquivado copiar a nivel argumental las películas de Bruce. Pero sufrió la explotación de la productora IFD y Filmark, que metían escenas de Dragón en películas surcoreanas que remontaban y redoblaban para explotarlas con el gancho de Lee. El problema fue además que él si exageraba demasiado los gestos de Bruce. Gracias a su técnica marcial ha conseguido destacar, pero muy por debajo de los otros dos clones. Al final, lo más destacado de ellos es su pericia marcial, aunque Li siempre ofreció proyectos más interesantes y demostró ser mejor actor”.

La Bruceploitation en España Pero… ¿Cuál fue la repercusión de esta moda en España? “Aquí –afirma Iván- la Bruceploitation consiguió estrenar algunas películas en sesiones dobles de barrio, pero su punto álgido fue con la aparición de los videoclubs en los ochenta. Claro está que la Bruceploitation como tal se etiquetó posteriormente, pero en esa época se descubría a Bruce Lee y a sus clones, naciendo toda una generación de amantes del cine de Kung Fu que alquilaba cualquiera de las películas que llegaban”. “De esta forma –continúa-, la repercusión que tuvo fue la de promover las artes marciales en nuestro país junto al éxito de Bruce Lee y a pesar de la escasa calidad de algunas de las películas de este subgénero, el componente de entretenimiento era tan alto, que no dejaban de estrenarse. También ayudó a mucha gente a esforzarse por entrar en el mundo del cine de acción y artes marciales, pero por desgracia los productores españoles nunca han estado por la labor”.

Para ver estas películas El libro nos deja con ganas de ver muchas de estas películas, lo que no resulta fácil: “Actualmente -comenta Iván- es muy difícil ver todas las películas de la Bruceploitation. En los ochenta se editaban en VHS muchas de ellas, pero con su desaparición, prácticamente no existen ediciones en DVD y mucho menos en BR. Por suerte alguna sí que ha aparecido en ambos formatos, sobre todo en DVD, pero la gran mayoría de títulos están ahora descatalogados. Se ha podido ver alguna en algún festival, pero títulos puntuales junto a películas consideradas “basura”, pero usando el término para definir films de bajo presupuesto, bizarras y gamberras, pero estos pases en España son casi inexistentes”. Pero Iván si las ha podido ver. “Al comenzar a amar el cine de crio, he ido grabando de la televisión muchísimas películas, por lo que para poder ver todas he tenido que tirar de mi videoteca en VHS así como de amigos coleccionistas y buscando los DVD españoles en tiendas de segunda mano o buscándolas en tiendas virtuales en internet. Pero claro, de las más de 200 películas, muchas de ellas no están editadas en España e incluso en todo el mundo, con pases de televisión que terminan pasando a internet y, aunque suene mal, la única opción era descargarlas o verlas on-line. Por suerte muchas se encuentran en Youtube pero de forma legal, en canales como el del grupo de rap Wu Tang Clan, amantes de este cine y que han ido consiguiendo los permisos necesarios para subir muchos de estos films. También tenemos la suerte de contar, por ejemplo, con la web del canal público de China, la CCTV, que tiene subtitulada entera una de las series sobre la vida de Bruce. Resumiendo, he buscado todas las películas de las que hablo en el libro en VHS, DVD y formatos digitales en los casos de films no editados o licenciados en España, rarezas como Cameroon Connection (1985), producción de Camerún con presencia de Bruce Le”. “Para documentarme –añade Iván-, además de ver absolutamente todas las películas de las que hablo, con alguna excepción que indico en el libro, y tomando notas, he hecho un arduo trabajo de búsqueda en internet, revistas antiguas, libros y hablado con expertos del cine marcial además de ponerme en contacto con actores y directores de la Bruceploitation, a veces con buena suerte y otras con mala. Sobre todo he recopilado mucha información para ordenarla, ya que hay mucha desinformación y errores. Por ejemplo, Dragón Lee es surcoreano y en muchas webs indican que es de Corea del Norte. Hasta ese detalle me ha llevado a buscar su ciudad de nacimiento y buscar la historia de la región para ver si realmente estaba en el norte. Mucha búsqueda para contrastar. Hablar con gente como Richard Norton o Godfrey Ho, que han trabajado en la Bruceploitation, con Mike Leeder, una enciclopedia viviente del cine de Hong Kong, y su homólogo español, Domingo López (pero ampliando al cine asiático en general) ha ayudado a evitar fallos en muchos datos como años e incluso películas. Por desgracia también ha habido gente que no ha terminado de ayudar tras hablar con ellos, pero han sido los mínimos y he podido encontrar la información que necesitaba”. Fragmento del cartel de 'Bruce's Deadly Fingers' (1976), con Bruce Le

Las mejores películas de la Bruceploitation Ya que las ha visto todas, pedimos a Iván que nos haga una lista de las mejores películas de este subgénero: “Elegir las mejores o peores películas de la Bruceploitation es complicado ya que no podemos ceñirnos a los mismos cánones de calidad de otros géneros. En ocasiones secuencias bizarras y alocadas ayudan a divertirse con ellas, esas típicas películas malas pero que nos divierten y entretienen. No obstante, los listados, eligiendo films que de forma general, he disfrutado más”. “-Combate Mortal (1978) Aunque es de Bruce Li, es el mayor intento de separación de este subgénero, sin conseguirlo, claro está. A pesar de ello, es una buena película considerada además de las mejores de Li. -El Golpe de la Muerte (1984) Otra de Li y su despedida, con un intento de plasmar el mundo del especialista de acción, algo más que sólo peleas. -La Saga de Bruce Lee (1980) Una locura de película, justo el motivo que la hace aparecer aquí. Muy entretenida y divertida con estupendos combates. -Peleas Callejeras (1982) De nuevo grandes coreografías y a pesar de Bruce Le y sus intentos de imitación del Pequeño Dragón, una de sus mejores películas. -Duelo del Dragón y el Tigre (1980) Está al mismo nivel de Peleas Callejeras, quizás un poco por debajo, pero es sumamente entretenida”. Fragmento de la contraportada del libro 'Bruceploitation. Los clones de Bruce Lee'

Las peores películas de la Bruceploitation En cuanto a las peores, Iván destaca: “-Bruce Lee and I (1976) Pastiche con Betty Ting Pei (la actriz que vió por última vez con vida a Bruce y dueña del apartamento donde murió) como estrella que intenta narrar su relación con Bruce desde el punto de vista romántico y de víctima. Infumable por sus dosis edulcoradas de romanticismo y la pésima versión de Bruce que dan. -Jackie y Bruce al rescate (1982) Aburrida película que intentaba usar de forma descarada a Bruce Lee y a Jackie Chan. -Puño de furia, contacto mortal (1980) Entre el falso documental y la película de ficción, todo hecho de forma lastimera con la única intención de sacar dinero. -The True Game of Death (1979) Un clon para una única película. El resultado, de lo peor del subgénero, con algún acierto, pero insuficiente. -Los Caminos de Bruce Lee (1979) De Dragón Lee, con un guion típico pero lleno de momentos de vergüenza ajena y Kung Fu con cables”. Jason Scott Lee, en 'Dragón, la vida de Bruce Lee'

El presente y el futuro de las películas de artes marciales En cuanto al presente y futuro de las películas del género, Iván E. Fernández nos comenta que: “Actualmente el cine de artes marciales en Asia es escaso excepto en producciones muy localistas, sobre todo en China. Salen títulos puntuales, sobre todo en Hong Kong y la mencionada China, pero cine de artes marciales puro casi no hay. Hay más con artes marciales, es decir, películas de acción que incluyen las artes marciales pero no son lo importante, como ocurre en Corea del Sur, con buenas coreografías pero complementando la acción. Por suerte, a nivel general, van saliendo títulos de todas las calidades que sacian el hambre del público, pero de forma más escasa de la que nos gustaría. A veces se estrenan en un año cinco, seis o siete títulos de calidad, para tener que esperar uno o dos años para volver a ver algo similar”. Uno de los principales impulsores de este tipo de cine, que tanto ha influido en su filmografía, es QuentinTarantino. “Tarantino –asegura Iván- sí que ha ayudado a promocionar el cine asiático en general y el de artes marciales en particular gracias a las referencias de sus films o a la distribución en Estados Unidos de muchos títulos, pero cuando dirigió el díptico de Kill Bill (2003), ya conocíamos a su coreógrafo, Yuen Woo Ping gracias a Matrix (1999), aunque sí que es cierto que llamó mucho la atención del público, pero sin una continuidad. En el 2014, Tarantino consiguió estrenar en su cine, el New Beverly Cinema The Big Boss II (1976), pero no ha llegado a influir en Hollywood como sí hicieron Matrix y Tigre y Dragón”. “El éxito de Duro de matar (1996) en Estados Unidos provocó que Jackie Chan triunfase, abriendo la puerta a otros actores como Jet Li. De repente, el Kung Fu era necesario en el cine de acción occidental, provocando además que muchos coreógrafos trabajasen allí, como Yuen Woo Ping y sus hermanos, participando en films como Los Ángeles de Charlie (2000) o Daredevil (2003) Por desgracia esta moda fue perdiendo fuerza hasta ser un mero complemento que ha ido perdiendo visibilidad”. Quentin Tarantino es un gran fan de Bruce Lee