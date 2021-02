Un coche abandonado en las inmediaciones de la estación londinense de Baker Street ha provocado la evacuación de la misma y el cierre de los accesos a la zona. Tanto la Policía Metropolitana como la red de metro han informado de que la circulación ha sido restablecida al no encontrar sospecha.

“Abandoned car on Baker Street that caused closures in the local area has been deemed non-suspicious. Roads now re-opening.“