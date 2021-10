La película de habla española Relatos salvajes, dirigida por Damián Szifrón y participada por TVE, ha resultado nominada a los Oscar 2015 como candidata a la categoría de mejor película de habla no inglesa, junto a "Ida" (Polonia), "Leviatán" (Rusia), "Tangerines" (Estonia) y "Timbuktu" (Mauritania).

Agustín Almodóvar, coproductor de la película, ha afirmado a RTVE.es que han seguido el anuncio "con gran expectación y gran angustia, puesto que lo hemos sabido casi al final, tras la lectura de nominados de habla inglesa, pero también con muchísima alegría". El productor reconoce que "ha habido mucha calidad entre las aspirantes".

Respecto a las expectativas con las que afrontan la entrega de premios el 22 de febrero, Almodóvar se muestra prudente y reconoce que "hay mucha competencia. La película polaca Ida llega además con dos nominaciones con la de mejor fotografía".

El responsable de la productora El Deseo tiene la mirada ya puesta en esta ceremonia final, que tendrá lugar en el Dolby Theatre. "Nosotros como productores acompañaremos a la película en la campaña de promoción para los Oscar. Iremos a Los Ángeles a trabajar las adhesiones entre los que votan. Ya somos veteranos y no nos coge de nuevas".

El productor describe a RTVE.es la tarea como "un nuevo período que se nos abre", y sin temores porque "si no lo conseguimos, no pasa nada. No será un descrédito tras competir con películas de tan buena calidad".

Buena semana para El Deseo Por su parte, Pedro Almodóvar ha expresado a RTVE que "se encuentran muy contentos, después de trabajar mucho y soñar mucho". El director manchego asegura que "desde que llegó el guión dije a mi hermano Agustín que había que producirlo". El mayor de los Almodóvar no ha confirmado su asistencia a la ceremonia de entrega puesto que se halla inmerso en el rodaje de El silencio, y sin perder el sentido del humor, añade que, "por si acaso, me pondré a dieta para estar a punto". El director y productor ha afirmado, como su hermano, que ve con muchas posibilidades de triunfo final a la candidata polaca Ida. Pedro Almodovar declara que ha sido una "semana muy buena", tras el estreno del musical Mujeres al borde de un ataque de nervios y ahora con la nominación de Relatos salvajes. Relatos salvajes es una película argentina coproducida por El Deseo, de los hermanos Almodóvar, y K&S Films. La cinta se estrenó en las pantallas españolas el pasado 17 de octubre tras su paso por Cannes y por la 62 edición del Festival de San Sebastián dentro de la sección Perlas.

"Notición" para los actores "Confieso que estoy más emocionada de lo que me pensaba", ha dicho tras el anuncio la actriz Rita Cortese, que interpreta a una expresidiaria en la película. Cortese, en declaraciones a medios locales, destacó la capacidad de la cinta para "causar, en lugar de dolor, risa" y la "identificación" de los telespectadores con los distintos personajes. Los actores de Relatos Salvajes recibieron este jueves emocionados el "notición" de la nominación al Óscar como mejor filme de habla no inglesa."Me parece un notición, la verdad", ha agregado Julieta Zylberberg, compañera de Cortese en el reparto, tras conocer la nominación. El veterano actor Óscar Martínez confesó que "tenía fe en que esto se iba a dar", alabó la labor del director, Damián Szifrón, y definió "Relatos Salvajes" como "seis historias que lo agarran a uno del cuello y que lo hacen disfrutar de una historia de ficción extraordinaria".