Givenchy cuelga su costura en el Thyssen

"Para mí la moda es el pasado". Así de contundente se muestra Hubert de Givenchy que con mucha amabilidad nos concede unos minutos tras la rueda de prensa que ofrece en el Thyssen. Un breve encuentro porque está muy cansado tras varios meses de preparativos y entrevistas.

En el rato que compartimos se muestra orgulloso de haber pertenecido a una época distinta, una época gloriosa para la moda. "Antes las mujeres estaban encantadas de ir bien vestidas pero ahora parece que no importa nada".

Dice que no le interesa la moda que se hace ahora, que le es ajena porque "el trabajo de los modistos es embellecer a la mujer y yo ahora, cuando veo lo que publica la prensa, advierto un aire triste. Y es porque la mujer lleva prendas tristes".

Y es que su pretensión no es otra que destacar a todas las personas que ha conocido en su vida y que han dejado huella en su moda y en su corazón. Desde las costureras que trabajaron en su taller hasta las estrellas que llevaron sus creaciones.

Pero se muestra feliz con la exposición que presenta el museo. Ha tenido carta blanca y la oportunidad de poder expresarse. Habla de ella, de la muestra, con humildad y respeto. Humilde es la forma de presentarla ya que el modisto no ha querido hacer una retrospectiva de su obra , ni repasar sus éxitos.

" He hecho muy poco porque el maestro ha estado pendiente de todo . Ha bocetado todo lo expuesto y ha hecho hasta los textos que hay en cada sala. Mi trabajo casi ha sido de figuración", añade el comisario. "Esta exposición ha sido casi como una flor ya cortada".

Su otro amor fue la pintura

No falta en la muestra el diálogo entre moda y arte. Así pueden verse cuadros del Thyssen con diseños de Givenchy. "No me considero un coleccionista, soy un seleccionador de obras" dice con esa grata modestia.

El costurero no se limitó, como otros, a trasladar un cuadro a un vestido porque él compartía inspiración con muchos de esos artistas y eso es lo que se ha querido destacar en esta exposición.

Termina el paseo con un espacio de belleza absoluta en el que flotan los vestidos de novia y de noche, creaciones que se revelan contra el paso del tiempo sin cirugía ni botox, diseños que se muestran con una juventud y vigencia impactantes, casi con arrogancia.

Obras de arte en blanco que han acompañado a muchas mujeres en su camino hacia el altar, hacia el amor, hacia maridos que sentían celos del vestido de sus parejas. Y enfrentados vemos otras delicias en negro. El color con el que Givenchy escribió las claves de la elegancia absoluta.