Podemos, la formación liderada por Pablo Iglesias, celebrará en otoño la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede, en la que se definirá su modelo organizativo, según explicó en rueda de prensa el líder de este partido.

Será, explicó Iglesias, un espacio deliberativo y de constitución abierto a la ciudadanía. La asamblea estará organizada por un equipo de trabajo de 25 personas que será elegido por los ciudadanos los días 12 y 13 de junio, mediante el mismo sistema que se utilizó para elegir a los candidatos de Podemos a las pasadas elecciones del Parlamento Europeo.

Tras señalar que "cualquier propuesta" de Podemos se tiene que someter al control de la gente, Pablo Iglesias manifestó la organización que lidera pretende ser una "herramienta capaz de articular la voluntad popular".

"Falta pueblo y sobran sectarismos", dijo Pablo Iglesias, para quien la gente "no necesita un partido político más", sino "hacer política".

Iglesias aseguró que a Podemos le "llena de satisfacción" la "ola de ataques, calumnias e insultos" que Podemos está recibiendo del entorno de la "casta política y económica".

A su juicio, dichas críticas no sólo demuestra que Podemos lo está haciendo "muy bien", sino que demuestra el nerviosismo de la "casta política y económica" porque "se les acaba el chollo".

Asimismo, ha explicado que no han recibido una invitación formal por parte de la coalición liderada por Cayo Lara sino informal, y que el "desbordamiento de trabajo" que tienen en este momento tras los resultados de Podemos en las elecciones europeas les crea dificultades para "participar directamente en espacios de coordinación" a los que, no obstante, "desean un gran trabajo".

"Emplazamos al PSOE a no traicionar a sus bases pero siguen empeñados en caer en ese tobogán de la pasokización ", ha señalado, en referencia a los socialistas griegos. "Vuelven a demostrar que el PSOE no es un partido en manos de su gente sino de la casta", ha lamentado.

"Tomadura de pelo de CiU"

Asimismo, Iglesias ha criticado que CiU no apoye la celebración de un referéndum sobre el modelo de Estado y se vaya abstener en el Congreso en la votación sobre la ley orgánica de abdicación, cuando en Cataluña defienden el derecho a decidir.

"Es llamativo que CiU vaya a estar de acuerdo con negarle a los ciudadanos su derecho a decidir. Se parece demasiado al PP, es un partido de la casta que ha gobernado al dictado de corruptos, y los partidos de la casta solo tienen una patria, su dinero", ha sentenciado.

Asimismo, Iglesias ha confirmado que Podemos "está a favor del derecho a decidir de los catalanes, los vascos y de los españoles". "Yo no soy quién para decirles lo que tienen que hacer o que no pueden votar", ha manifestado, para añadir, no obstante, que a él no le gustaría que País Vasco y Cataluña se independizaran.