Raquel Córcoles inventó el personaje de su Alter Ego, Moderna de Pueblo, para un concurso, que ganó, y en muy poco tiempo se convirtió en un fenómeno de masas en Internet, con más de 200.000 seguidores en Facebook, además de protagonizar dos cómics, Soy de pueblo (EDT), la presentación del personaje, y Los capullos no regalan flores (Lumen), en el que relataba las desastrosas citas de Moderna de Pueblo antes de conseguir pareja.

Pero, lejos de acomodarse en el éxito, la ilustradora nos sorprende con un nuevo personaje: Cooltureta (Lumen), para el que ha contado con la ayuda del guionista, Carlos Carrero

“No tenía nada más que contar con Moderna de Pueblo –asegura Raquel- porque siempre intento que mí trabajo tenga una base real y no se me ocurría nada interesante. Carlos y yo ya habíamos trabajado en muchas viñetas juntos y estuvimos dando vueltas a varios temas hasta que vimos que todos se podían tratar a través del personaje de Cooltureta, que era uno de los capullos que aparecían en el libro anterior”.

“Intentamos reírnos de nosotros mismos” Aunque Moderna de Pueblo se base en las experiencias de Raquel, Carlos niega ser Cooltureta: “No, hemos intentado huir de lo autobiográfico y hablar de tópicos, es cierto que en algunos rasgos nos estamos riendo de mi, pero no soy yo”. “Contamos cosas reales que nos han pasado a nosotros, e incluso a amigos nuestros –añade Raquel- pero el personaje intenta ser un prototipo para que la gente, cuando lo lea, piense: “esto lo he hecho yo, o esto me ha pasado a mí”. También tiene mucho de autocrítica y de reírse de uno mismo”. “Yo aporto un punto de vista masculino –asegura Carlos- que era un poco la motivación de este libro de huir del encasillamiento en temas femeninos. Hemos intentado hablar de prejuicios de la masculinidad, egos masculinos… desde el punto de vista masculino”. “Al principio fue difícil para mi meterme en la piel del personaje, porque se me ocurrían gags y exclamaba, “puede decir esto”, y Carlos me corregía diciéndome, “no”, porque así es como se expresaría Moderna de Pueblo. Me costó cambiar de chip, porque en Moderna era yo y aquí me tenía que meter en la cabeza de un chico”.

“Modernos”, “Hipsters” y “Coolturetas” Preguntamos a Carlos que es eso de “Hipster”: “Sería el término americano para decir Moderno, básicamente es lo mismo, solo que en un momento determinado los “Modernos” se cansaron de llamarse así y empezaron a denominarse Hipsters”. “Nosotros lo que diferenciamos es al Cooltureta del Hipster –continúa Carlos-. El hipster es una persona a la que le importan mucho las tendencias estéticas, culturales, cinematográficas y musicales; y al Cooltureta le importa ser culto, más que estar a la última en todas esas tendencias”. “Algunos Coolturetas llevaban antes el libro debajo del brazo y era fácil distinguirlos. Ahora donde no pueden disimular en Facebook, porque cuelgan una foto del libro que se han leído con el comentario “imprescindible”. “Sí -añade Raquel- se los distingue más por el vocabulario que por la estética. Por usar palabras como “imprescindible” o “sobrevalorado” para referirse a una película o a un libro. O lanzarse parrafadas de cuarenta líneas en Facebook o decir que el lo leyó cuando tenía quince años, cuando alguien habla de un libro. Y siempre parece que está indignado”.

“Las redes sociales son imprescindibles en mi trabajo” Como comentábamos al principio, gran parte del éxito de Raquel se debe a las redes sociales. “Influyen muchísimo en mi trabajo –confiesa-. Fíjate que este libro sale de una viñeta que se llamaba “Listillos modernos”, que publicamos juntos hace un año. Y fue de las más compartidas sin esperarlo, porque era muy sencilla, hablábamos de cosas como que las películas hay que verlas subtituladas porque el doblaje es el mal y cosas así. Y tuvo muchos detractores y defensores, que iniciaron un debate en Internet”. “Con cosas como estas he comprobado que internet es un termómetro para saber si vas bien o mal –asegura Raquel-. Yo lo comparo con un escenario en el que hay aplausos o tomates. Es algo así, pero en virtual. Además es fundamental tener presencia en la red para publicitar las cosas que haces”. “Pero también te llevas palos por faltas de ortografía, temas delicados que pueden ofender a alguien, que un chiste se pueda malinterpretar… Todo eso lo tienes que tener en cuenta antes de subir un chiste a la red” –asegura la autora-. En el cómic el Cooltureta tiene que ver película míticas, pero aburridas, para hacerse pasar por el cinéfilo que no es, y los autores también han tenido que verse unas cuantas para usarlas de ejemplo. “Poner ejemplos era un tema muy delicado –asegura Carlos- porque te puedes aburrir mucho con una película aunque sea muy buena. Yo había dejado a los cuarenta minutos Faces de Cassavetes, pero Raquel la vio y no se aburrió tanto”. “Al final vimos varias pelis coñazo y terminamos eligiendo Husbands, (Maridos), también de Cassavetes, como película buena pero aburrida –confiesa Raquel-.Nos hemos documentando mucho, sobre todo leyendo cosas de críticos, que tienen un lenguaje rebuscado y una pluma muy afilada y nos daban mucho juego”.

Los nuevos personajes El universo de Moderna de Pueblo se amplía en este libro gracias a nuevos e interesantes personajes: “Tenemos a La Mariliendre –asegura la autora- que es un personaje que introducimos para que el cooltureta tuviese alguien de confianza al que confesarse y al final se convirtió en casi tan protagonista como él. Es una chica que tiene muchos amigos gays porque le gusta mucho el ambiente moderno, pero luego está frustrada porque en ese ambiente es difícil ligar con chicos heteros, lo que da lugar a situaciones muy cómicas”. “Luego está el amigo torturado, que se toma la vida de forma muy dramática, que te cuenta experiencias de su infancia que le marcaron y que podrían habernos sucedido perfectamente a cualquiera de nosotros y no les daríamos importancia. Es muy peliculero, le gusta encerrarse en casa y estar triste y melancólico…”. “El cultureta de palo es el antagonista del Cooltureta, personifica las peores cosas de los culturetas. Es el que es cultureta por postureo, que siempre lleva un libro en la mano e intenta ligar con las chicas dándoselas de listillo con su discursito prefabricado. No sabes si lee porque le gusta o lee para poder presumir de ello”.