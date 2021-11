El año pasado Doctor Who, la serie más longeva de la televisión, cumplió 50 años en espléndida forma. Es una de las series míticas nacidas en los 60, que cambiaron la televisión e incluso el cine y que todavía hoy tienen cientos de aficionados. Pero... ¿cuál fue el secreto del éxito de las series de esa década como Los Vengadores, El Prisionero, Star Trek , Los Monsters...? El periodista Doc Pastor (Valladolid, 1984) analiza esta época de creatividad sin límites en el interesante libro Los sesenta no pasan de moda (Dolmen editorial).

“Es un tomo sobre algunas de las series más icónicas de los años sesenta, que marcaron una época y que han sido vistas por varias generaciones –asegura Pastor-. Escrito de forma amena y accesible, tanto si se es conocedor o no de estas cabeceras, para mí era importante que cualquier persona pudiera leerlo y no se aburriera. Creo que he conseguido ese objetivo. Me han llegado comentarios tanto de gente experta como de otros que desconocían todo esto, y de momento todo es positivo. Es una alegría hacer algo y que sea bien recibido por los lectores”.

Pero...¿Cuál fue el secreto de estas series para que, sesenta años después, sigamos hablando de ellas? “Seguramente la frescura de sus premisas -asegura Pastor-, pero también que en aquel entonces te podías sorprender de alguien que viajaba por el tiempo o de una nave que lo hacía por el espacio. Hoy en día es más complejo, tenemos una cultura audiovisual mucho mayor y por eso todo lo que nos propongan debe estar mucho más trabajado”.

“Con todo, es imposible no amar al Batman de Adam West. Un Batman que bailaba, solo el concepto es una maravilla”.

Para Doc Pastor las series fundamentales de la época son: “Doctor Who, Los Vengadores y El Prisionero. Coincide que todas son inglesas, lo que les da un toque especial y al igual que siempre ha pasado y pasará con sus series, o te encantan o no te dicen nada”.

Tras unos años (los 90) en los que la serie prácticamente se canceló, el Dr. Who regresó a la televisión británica en 2005, batiendo récords de audiencia y acumulando premios. Una etapa que ha conquistado a nuevos fans. “Me encanta, no puedo decir otra cosa -asegura Pastor-. Creo que la BBC logró resucitar de una forma fantástica al que es su personaje icono . Además la ha dotado de una actualización que le era muy necesaria, se intentó en los noventa pero sin éxito, y ahora, en fin, quizá decir éxito sea quedarse corto”.

La serie más longeva de la historia de la televisón también es, para Pastor, “ Una de las series más interesantes . además de un tiempo a esta parte varios aspectos de mi vida profesional parecen girar en torno a ella, así que no puedo evitar tener un cariño especial por ella. Ahora mismo está este libro, Los sesenta no pasan de moda, el reportaje de la DW Experience para la Scifiworld que hice con ayuda de la BBC , un artículo sobre la Doctor Who Shop de Londres para The Way Out Magazine , la guía de iniciación que hice y que recomendaron en La Rosa de los Vientos , la revista especial del aniversario en la que colaboraron desde Cels Piñol a Marcos Muñoz pasando por Jan ...”

Una serie que también tuvo sus remakes en televisión y cine: “Realmente en televisión no fue un remake, más una segunda parte de la serie –asegura Pastor-. Un intento de entrar en los años setenta, y se hizo, no fue una mala producción pero no llega al nivel carismático de la clásica. Y la película de cine, en fin, diré que está entretenida y que sale Sean Connery con un kilt, y mejor lo dejamos ahí”.

“Para este libro pude hablar con el presidente de Six of One , la asociación de fans ingleses de esta serie, y su opinión era bastante dura. Lo cito en el libro, un poco de pasada, pero en los varios mails que intercambiamos te puedo asegurar que no había ningún elogio”.

En 2009 se estrenó un remake de la serie, una miniserie estadounidense con Ian McKellen y James Caviezel . “No llegó, simple y llanamente no llegó –comenta Pastor-. A ver, si uno lo ve sin conocer la serie clásica pasará un buen rato y seguro que le llama la atención, pero las comparativas son odiosas y este caso no es una excepción. El problema es que se intentó hacer un producto de culto y no puedes tener esa pretensión, no suele salir nunca bien”.

El autor radica su importancia en que “ Lanzó una muy fuerte crítica a todo el sistema establecido , planteando desde duras reflexiones sociales sobre la libertad, hasta planteamientos filosóficos sobre quiénes somos en realidad. Su creador no dudó en apostar el todo, hacer un producto muy complejo que cambia a cada visionado, adelantado a su época y que no ha sido todavía alcanzado ”·.

Y es que no es un trabajo fácil: “Para nada. El caso de Star Trek salió bien, pero hay ejemplos de justo lo contrario. Por ejemplo la revisitación de The Munsters, que por suerte se quedó solo en un piloto y no se hizo más. Me viene a la cabeza el caso de Superagente 86, que se llegó a hacer una nueva serie con el hijo. No creo que haga falta decir cómo fue la cosa, ¿no?

Preguntamos a Pastor si es posible recatar esas series míticas o es mejor dejarlas en su olimpo de mitos de la televisión: “Star Trek en formato cine, y se ha hecho muy bien. Pero ha sido por tener un gran respeto al trabajo original , tanto que lo que se hizo fue crear una realidad paralela en la que todo sigue igual y en la nueva entrar en las aventuras que hemos visto de forma reciente. Otras sencillamente no se puede, su momento pasó y no se puede mejorar lo que existe. Hoy son series que se siguen viendo, pero volver a meterles mano no llevará a nada bueno ”.

En cuanto a otras series fundamentales de la época, Doc Pastor no tiene dudas: “Creo que he citado varias veces Batman, de hecho en la oficina que comparto con la actriz Marta Beren aquí en Barcelona, hay una figurita del Batman de Adam West . Me fue imposible resistirme. Luego claro está, Star Trek. No se entienden los sesenta sin ella. La space opera actual no sería lo que es sin la creación de Gene Rodenberry ”.

¿Cual es la serie más importante de la historia?

Preguntamos a Doc Pastor cual sería, para el, la serie más importante de la historia de la televisión: “Pregunta muy compleja y que no creo que sea capaz de responder. Cada temporada se hacen series estupendas como Breaking Bad, otras que marcan un momento como HIMYM aunque luego no evolucionen bien, y algunas que recuperan conceptos como Lost que es una clara revisión de ideas que ya se vieron en El Prisionero”.

“Podría decirte que la serie de Superman de los cincuenta, quizá Flash Gordon que influyó a George Lucas para su Star Wars, de hecho las letras deslizándose es algo sacado de esa y no idea suya. The days of our life que compite con Doctor Who en cuanto a longevidad, Pathfinders in the Space que influyó mucho a la creación de la BBC...”

“La Habitación Perdida para mí sería de las más importantes, Eureka pasó rápidamente a convertirse en un clásico... Como he dicho, esta pregunta es muy difícil y podríamos sacar un debate muy largo” –puntualiza el autor-.

En cuanto a su favorita, es más fácil decidirse: “Hay dos que me encantan, Frasier y Seinfeld. Normalmente la gente se sorprende cuando no digo Doctor Who, pero los que me conocen saben que adoro Frasier. Bueno, a Kelsey Grammer, de hecho si no habéis visto Boss os la recomiendo, de lo mejor que se ha hecho en televisión en esta última década”.

“Aunque me pasa lo que a todo aficionado a las series, que te cuesta quedarte solo con una. Siempre hay alguna que destaca más, pero la verdad es que mi listado, y el de cualquiera, sería realmente extenso”.