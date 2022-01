Muse y la apoteósica ley del estadio

Si los estadios de fútbol son las nuevas catedrales del siglo XXI, Muse dicta en ellos su ley, apoteósica e inolvidable, como una aparición mariana que uno recuerda hasta el fin de sus días.

Con el monumental despliegue que les caracteriza, la banda británica se desfondó durante dos extraordinarias horas en Barcelona, en el único desembarco español de su gira 'The 2nd Law'.

Abusar de adjetivos grandilocuentes resultaría redundante para describir la actuación de la banda liderada por Matt Bellamy, empecinada en descubrir los límites de la resistencia humana al Síndrome de Stendhal, sometiendo a sus fieles a un auténtico delirio visual, lumínico, musical, onírico y casi existencial.

Ante 40.000 almas

Fueron cerca de cuarenta mil esta noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Cuarenta mil almas que, si algún día llegara el Juicio Final, posiblemente se sentirán decepcionadas en comparación con el concierto al que asistieron esta noche.

Porque esos tres jinetes del apocalipsis -el desbocado Bellamy, un desfondado Dom Howard y el glacial Chris Wolstenholme-, con sus trompetas de la muerte en forma de rock progresivo, de dubsteps y sinfonías electrónicas, con falsetes sostenidos en la incipiente noche veraniega que todo lo hace infinito en la memoria, recuerdan que quizás todo fue un sueño y que el futuro terminó en los ochenta.

Esa época hacia la que parecen virar cada vez más sus melodías. Porque el mundo que nos prometieron ha muerto y, por eso, como cantan en 'Supremacy', levántate para ver que tu verdadera emancipación es una fantasía. Con ese tema arrancó la velada, que antes habían calentado los españoles L.A. y You Don't Know Me.

Entre bolas de fuego surgió el trío, con un "Bona nit, Barcelona" de Bellamy, corriendo por la pasarela central con la confianza de quien pisa tierra firme de un nuevo mundo conquistado de antemano.

Aunque no sea precisamente tarea fácil impactar al público barcelonés y menos en el estadio fetiche de su pasado olímpico. Pero Muse conoce la ley del estadio, sus reglas y sus trampas, y dictó sentencia con el beneplácito del entregado jurado popular.

A 'Supermasive Black Hole' le siguió 'Panic Station', con recreaciones de líderes mundiales meneando la cintura en las pantallas. Ahí estaban Obama, Putin, Merkel o Rajoy. Riámonos de la vida y bailemos, porque nos han robado el mañana sin previo aviso.

Como ese ejecutivo que corría enloquecido por el escenario en 'Animals', entre una lluvia de confeti en forma de billetes, metáfora más que acertada para un país carcomido por la corrupción.