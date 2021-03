Los precandidatos presidenciales republicanos de EE.UU. Mitt Romney y Rick Santorum han dejado claro que quieren reducir a dos el número de aspirantes en la contienda pero, si la tradición sirve de guía, el sendero hacia la convención de su partido en Tampa (Florida) en agosto será largo y tortuoso.



Romney celebra aún su victoria del martes pasado en las primarias y "caucus" (asambleas populares) en seis de diez estados, entre éstos el estado clave de Ohio, sobre todo porque ahora cuenta con aproximadamente 415 delegados para la convención en Tampa, en la que se designará al candidato presidencial del partido.



Santorum, su rival más cercano, totaliza 176, mientras que Newt Gingrich y Ron Paul tienen 105 y 47 delegados, respectivamente.



La cifra mágica para alzarse con la candidatura presidencial del Partido Republicano es 1.144 y Romney claramente sigue aventajando a sus rivales en dinero y organización.



Aunque la aritmética lo favorece, las victorias que puedan arañar Santorum o Gingrich en las siguientes citas electorales -el sábado en Kansas y el martes próximo en Alabama, Hawai y Misisipi-, pueden complicar la estrategia a Romney.



Su campaña busca persuadir a sus rivales a que abandonen ya la contienda, si bien las encuestas siguen apuntando al débil entusiasmo con el exgobernador de Massachusetts.

Larga contienda

Larry Sabato, analista político y director del Centro para Políticas de la Universidad de Virginia, ha sentenciado que ante la ausencia del "nocaut" de Romney el martes pasado, la contienda podría prolongarse hasta el próximo 26 de junio, cuando termine la temporada de primarias.

“Todavía hay mucha resistencia a Mitt Romney“

"Todavía hay mucha resistencia a Mitt Romney y, por lo tanto, mucho apoyo hacia los otros candidatos, en particular Rick Santorum", exsenador de Pensilvania, señaló Sabato en su página web.



"Quizá es que los republicanos están intentando enviar un mensaje a Romney, obligándolo a aguantar estas batallas semanales porque no creen que él verdaderamente cree en sus principios conservadores. Están tratando de machacárselos", aventuró el experto.



La convención nacional republicana se llevará a cabo la semana del 27 de agosto próximo y, según Sabato, el gran reto de Romney, un millonario y heredero de una dinastía política en Michigan, sigue siendo "conectarse" con el pueblo.



Por ahora, analistas como Sabato recuerdan en los programas de televisión casi como un mantra, que la contienda por la candidatura presidencial demócrata en 2008 entre Barack Obama y Hillary Clinton no se definió sino hasta en junio de ese año.

No obstante, para la maquinaria republicana, queda en el aire la advertencia de que si Romney no consigue amarrar, y pronto, la candidatura, su partido podría asistir a una situación similar a la que vivió en 1976, que enfrentó duramente a Gerald Ford y Ronald Reagan.



El desgaste de esa contienda fue tal que, según el consenso de la clase política, éste contribuyó a la derrota del presidente Ford frente al demócrata Jimmy Carter (1977-1981).