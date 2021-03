Mitt Romney ha logrado una victoria agónica en el Supermartes de las primarias de 2012 tras ganar en el último instante el estado clave de Ohio a su principal rival, Rick Santorum, pero no ha conseguido afianzar su candidatura ni dar el golpe de gracia a la carrera republicana, que seguirá adelante pese a aumentar su ventaja de delegados sobre sus rivales.

El exgobernador de Massachussetts ha vencido en seis estados (el propio Massachussetts, Vermont, Virginia, Idaho, Ohio y Alaska) mientras que Santorum ha vencido en otros tres (Tennessee, Oklahoma y Dakota del Norte). Georgia ha quedado en manos de Newt Gingrich.

Con estos resultados, Romney ha logrado al menos doblar los aproximadamente 180 delegados con los que contaba hasta ahora, ampliando su ventaja sobre sus rivales, gracias sobre todo a victorias por amplio margen como las de Massachussets e Idaho.

Sin embargo, esos resultados relativamente buenos se han visto ensombrecidos por su incapacidad para ganar ningún estado en el sur y en el medio oeste en la jornada de este martes.

El momento crítico de la noche electoral se vivió pasadas las doce de la noche hora local de Estados Unidos (06:00 hora peninsular española), cuando después de un recuento agónico de más de cinco horas, Romney era declarado vencedor en Ohio con apenas 12.000 votos de ventaja con Santorum,

El exsenador por Pensilvania fue por delante durante buena parte del recuento y solo los últimos votos en las zonas urbanas 'salvaron' los muebles de Romney, que habría visto su situación muy comprometida, sobre todo de cara al aparato del Partido Republicano.

Ningún candidato republicano a la Casa Blanca ha perdido las primarias de Ohio, consideradas como la auténtica prueba de fuego en este primer martes de marzo.

Por un lado, el nordeste moderado que ha abrazado a Romney desde el principio. Por otro, el sur y el medio oeste que no lo quiere como candidato y que apuesta por un candidato conservador.

Ohio sigue siendo clave

En medio, el campo de juego de lugares como Ohio, que tiene un electorado que le es esquivo a Barack Obama pero que se muestra también descontento con Romney: los trabajadores blancos de clase media y media baja que trabajan en la depauperada industria local.

En un arreón final, Romney logró desempatar con Santorum y hacerse con Idaho, mientras en los últimos instantes del recuento recuperaba la primera posición en el estado clave.

"Dirijo un mensaje a millones de estadounidenses que no pueden encontrar trabajo y que no pueden pagar sus facturas: No sois vosotros los que habéis fallado, es el presidente que os engañó, pero eso cambiará", proclamaba unas horas ante sus seguidores en Boston, la principal ciudad de su feudo de Massachussetts, donde ha arrasado.

"Vamos a ganar más estados antes de que termine este noche. Voy a conseguir la nominación", vaticinaba tratando poner un tono presidencial propio de alguien que se siente favorito.