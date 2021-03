El viceministro de Petróleo en Siria, Abdo Hussameddine, ha anunciado esta noche su dimisión y deserción del régimen de Bachar al-Assad, en un video publicado en YouTube por la oposición siria, convirtiéndose en el primer funcionario de alto rango en abandonar el Gobierno de Damasco.

"Yo, el ingeniero Abdo Hussameddine, viceministro de petróleo (...) estoy anunciando mi renuncia (...) Estoy de acuerdo con la revolución de las personas que rechazan la injusticia y la brutal campaña del régimen", dice el Viceministro que también ha abandonado el Partido Baath, que lidera el presidente al-Assad para pasar a formar parte de las fuerzas de la oposición.

Vestido con traje y corbata, Hussameddine aparece relajado mientras mira directamente a la cámara con la cabeza firme y los hombros hacia atrás. El viceministro parece leer una declaración preparada en su regazo, mientras se encuentra sentado en una silla de color gris oscuro sobre un fondo amarillo.

Además, ha afirmado que los miembros del Ejectuvio se encuentran "prisioneros" en el país: "Todos los responsables sirios pasados, actuales y futuros están en una gran prisión, no pueden abandonar el territorio por una decisión oficial", ha afirmado.

Hussameddin ha indicado que incluso el primer ministro del país tiene prohibido enviar a nadie al exterior si no es con el acuerdo de las fuerzas de seguridad o de altos funcionarios.

Una deserción poco común

Las deserciones públicas son poco comunes entre los funcionarios de Estado. La oposición lo atribuye a un estricto control de la policía secreta y el miedo a las represalias contra sus familias. El procurador general de la provincia de Hama, Mohammad al-Bakkour, anunció su dimisión el pasado agosto en Youtube. Desde entonces no se ha sabido nada de él. Además, según Reuters que cita a fuentes de la oposición, el régimen ha asesinado a los familiares de los altos mandos militares que han desertado.

Esto explica que las deserciones se hayan producido fundamentalmente entre los soldados sunítas (mayoría en Siria) ya que los altos funcionarios pertenecen a la minoría alauí que gobierna en Damasco desde hace cincuenta años.

En su mensaje, Abdo Hussameddine expresa su desacuerdo con Rusia y China, acusando a ambos países de no "ser amigos del pueblo sirio, sino socios de los asesinos" de los sirios. También ha afirmado que ha servido al gobierno sirio durante 33 años y no desea terminar su vida "al servicio de un régimen criminal".

"He estado en el gobierno durante 33 años. No quería terminar mi carrera al servicio de los crímenes de este régimen. He preferido hacer lo correcto aunque sé que este régimen va a quemar mi casa y perseguir a mi familia", afirma Abdo en este vídeo, informa Reuters.

Rami, el activista que ha grabado y publicado el vídeo en YouTube, ha afirmado a France Presse que la oposición ha ayudado a organizar la deserción del viceministro. La opositora ha evitado revelar la ubicación del lugar dónde se ha grabado el mensaje por razones de seguridad.