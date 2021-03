"Por fin", es lo primero que pensé cuando cogí el nuevo iPad tras la presentación de ayer y pude observar detenidamente la pantalla que estrena intentando distinguir alguno de esos pequeños puntos de luz, los píxeles, que combinados forman de manera casi mágica la imagen.

Este iPad de tercera generación duplica la resolución de pantalla de sus predecesores sin variar de tamaño (9,7 pulgadas) lo que se traduce en que la misma superficie contiene el cuádruple de píxeles que antes. En consecuencia se incrementa notablemente la nitidez. Además los colores son más saturados y brillantes, más 'vivos'.

Por comparar, a pesar del pequeño tamaño de la pantalla del iPad esos 2048 x 1536 píxeles de resolución no quedan muy lejos de la que tiene un iMac de 27 pulgadas. La pantalla del nuevo iPad tiene un millón de píxeles más que un televisor Full HD de cualquier tamaño.

No hace falta decir que el iPad necesitaba esta mejora, especialmente entre aquellos usuarios acostumbrados a los iPhone y iPod de última generación. Al fin y al cabo lo que se percibe de un tablet es, en esencia, la pantalla.

Mucho más visual

El nuevo iPad gana enteros a la hora de visualizar imágenes y fotografías. Pero esta mejora no deja de apreciarse en ningún momento: al visualizar páginas web, gráficos y videojuegos.

También al leer texto los símbolos y caracteres aparecen mucho más definidos aunque se amplíen, lo que facilita y hace más cómoda la lectura.

Aquellos que utilicen el iPad como segunda pantalla del ordenador apreciarán enormemente la mejora que supone, y en muchos casos este 'segundo pequeño monitor' tendrá más resolución y nitidez que la pantalla principal.

Puede que la tinta electrónica habitual de los lectores de libros electrónicos sea aún imbatible en algunos aspectos, como el consumo de batería y la visibilidad con mucha luz ambiente, pero carece de la versatilidad de una pantalla como esta con similar nitidez aparente.

El vídeo también se beneficia de esta mayor resolución, que ahora acomoda sobradamente películas en resolución completa o Full HD 1080p.

También ahora el iPad puede grabar con esta calidad de vídeo. La también nueva cámara de 5 megapíxeles utiliza la misma tecnología estrenada en el iPhone 4S e, igual que éste, utiliza el sensor de movimiento del dispositivo para detectar y corregir las vibraciones y estabilizar la imagen.

Me bastó una pequeña prueba de vídeo y fotos -en condiciones de no muy buena luz- para comprobar la notable mejora que supone respecto a su predecesor. Y aunque nunca he utilizado la cámara de iPad creo que la nueva cámara podría cambiar esto.