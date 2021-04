La fiscalía neozelandesa ha apelado este martes el fallo que otorgó la libertad condicional al fundador de Megaupload, Kim Schmitz, conocido también como Dotcom, cuya extradición pide Estados Unidos por supuesta piratería informática.



Fuentes judiciales han informado de que el juez Timothy Brewer del Alto Tribunal de la ciudad de Auckland emitirá su decisión a la apelación de la fiscalía este miércoles.



Dotcom fue detenido el 20 de enero en su mansión en las afueras de Auckland, junto a otros tres directivos de Megaupload en el transcurso de una operación policial internacional que incluyó el cierre de su portal de descargas en internet.



La fiscal que representa al Gobierno estadounidense, Anne Toohey, ha dicho este martes que el tratado de extradición entre Washington y Berlín incluye una cláusula que permite a Alemania procesar a sus ciudadanos en territorio alemán, según la emisora Newstalk ZB.

Riesgo de fuga

Toohey también ha recordado que Dotcom tiene dos pasaportes con diferentes identidades y acceso a fondos que no han sido confiscados. Por su parte, el abogado de Dotcom, Paul Davison ha rebatido la tesis expuesta por la fiscal y ha reiterado que no hay riesgo de que su cliente se de a la fuga.



Dotcom ha mantenido su inocencia y asegurado que no tiene la intención de abandonar el país en el que por medio de la justicia tratará de recuperar los bienes que le han sido confiscados.



Dotcom fue detenido la víspera de su cumpleaños junto al alemán Mathias Ortmann, de 40 años y cofundador del portal; Finn Batato, de la misma nacionalidad, de 38 años y responsable técnico del portal, y el holandés Bram van der Kolk, de 29 años y jefe de programación.



Dotcom pidió la libertad condicional pero dos magistrados se la denegaron en dos ocasiones, el pasado 25 de enero y el 3 de febrero, pero la semana pasada otro juez del tribunal del distrito de North Shore se la concedió con una serie de condiciones.



Éstas incluyen, entre otras, la vigilancia electrónica, la prohibición de acceder a internet o a su helicóptero personal, así como la de alejarse a una distancia de 80 kilómetros de su vivienda, que es aledaña a la mansión donde fue detenido.



Por su lado, Ortmann, Batato y Van der Kolk sí obtuvieron la libertad provisional días después de su detención.