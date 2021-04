Nueve películas optan al Oscar como mejor película estrenada en 2011. La mayoría debemos pensar que llevarse ese reconocimiento supondrá un significativo aumento de la recaudación. De hecho, recibir la nominación a la máxima categoría ya debe suponer un plus en la carrera comercial de cualquier título. Si observamos lo que sucede en el mercado norteamericano, al menos en los últimos cinco años, la realidad es un poco diferente.

Lo que sí parece obvio es que cuantos más títulos haya optando a los grandes premios el efecto positivo sobre la taquilla de cada uno de ellos se difumina. Y repasando los resultados acumulados de las candidatas de éste año aún nos llama la atención algún otro detalle.

Midnight in Paris se estrenó en Mayo de 2011 en Estados Unidos. O no pensaba en los Oscar , o no creía que le fueran a caer nominaciones de peso o, sencillamente, le daba igual. Prácticamente el 100% de sus 56,5 millones de dólares son previos al 24 de enero (sólo un 0,2% lo han recaudado los 40 cines que seguían manteniéndola en cartel de los mil que llegaron a exhibirla), día en que se supo que optaría a cuatro estatuillas, entre ellas a las de mejor película, mejor director y mejor guión original.

Hugo ha vendido entradas por valor de casi 67 millones de dólares en Norteamérica. Es la segunda película con mayor número de nominaciones (once) si bien sólo tres se pueden considerar de primera categoría (película, director y guión adaptado), que no es poco. Sea como fuere, sólo un 16% de su taquilla (10,7 millones de dólares) se ha generado tras saberse las candidaturas a los Oscar . La película se había estrenado a finales de noviembre.

The Artist, en cambio, aunque ha seguido una estrategia similar en cuanto a incremento de presencia de mercado, no ha sufrido caídas tan agudas tras las nominaciones. Bien es cierto que sus números son más modestos, tanto en el de copias distribuidas en cada fase como en recaudación acumulada, pero también es verdad que ha sido la gran vencedora en las nominaciones (diez en total, cinco de primer nivel incluyendo película, director, actor, actriz de reparto y guión original), es la gran favorita para alzarse con los grandes premios el próximo domingo y la mejor posicionada para beneficiarse en taquilla tras la ceremonia de entrega de los Oscar .

La experiencia de otros años

La película vencedora de entre las estrenadas en 2006 (entrega de premios en 2007) fue The Departed (Inflitrados) con cuatro estatuillas. Recaudó el 92% de su taquilla final (132 millones de dólares) antes de las nominaciones, un 7,6% tras éstas y sólo un 0,4% tras recibir los grandes premios (580.000$ en 274 salas habiéndose estrenado en 3.000 en el mes de octubre anterior).

Al año siguiente fue No Country for Old Men (No es país para viejos) la ganadora, que se llevó para casa también cuatro premios. Alcanzó los 74 millones como cifra final. De ellos, prácticamente el 66% los acumuló antes de las nominaciones con 1.300 cines; un 20% lo generó antes de la ceremonia de entrega y el 13,5 restante (unos diez millones) vinieron tras recibir las estatuillas, momento en que pasó a exhibirse en 2.000 salas. Se había estrenado a primeros de noviembre de 2007.