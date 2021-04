El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha reconocido esta noche en un comunicado el fracaso de su más reciente misión especial a Irán, la segunda en menos de un mes. Los inspectores de la ONU no han podido avanzar en los puntos pendientes de la investigación sobre el controvertido programa nuclear iraní.

"Un equipo de alto nivel de expertos del OIEA está volviendo de Irán después de dos días de debates con funcionarios iraníes, mantenidas el 20 y 21 de febrero. Estas reuniones siguieron a las discusiones previas del 29 al 31 de enero", agrega la agencia nuclear de la ONU.

“Es decepcionante que Irán no nos haya dejado visitar la central nuclear de Parchin“

Los inspectores del OIEA no han recibido el permiso de visitar la polémica instalación militar de Parchin, ubicada dentro de una base militar, ni han esclarecido las posibles dimensiones militares del programa atómico de la República Islámica, indica la nota emitida en Viena, sede del OIEA. "Irán no dio su permiso para hacer esta visita", reconoce el organismo en el comunicado.

El comunicado cita las palabras del director general del OIEA, Yukiya Amano, asegurando que "es decepcionante que Irán no haya aceptado nuestra petición de visitar Parchin durante la primera o segunda visita (a la República Islámica)".

"Nosotros negociamos con espíritu constructivo, pero no se alcanzó acuerdo alguno", concluye el japonés, quien tiene previsto emitir esta misma semana su más reciente informe sobre la investigación del programa nuclear de Irán.

En su declaración, el OIEA no da información sobre su siguiente paso, que debatirá la Junta el próximo 5 de marzo. El embajador del organismo nuclear, Ali Asghar Soltanieh, presente en las discusiones de Teheran, ha comentado que "estas negociaciones continuarán en el futuro." No obstante, la portavoz del OIEA, Gill Tudor ha indicado a Efe que "por ahora, no hay acuerdo sobre más conversaciones (con Irán)".

Tras la marcha de los inspectores, el líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, ha declarado que nada podrá detener el programa nuclear del país. "Con la ayuda de Dios, y a pesar de la propaganda, el curso nuclear de Irán continuará de manera firme y seria. Las presiones, las sanciones y los asesinatos no darán fruto. Ningún obstáculo puede para el trabanjo nuclear de Irán", ha subrayado. Jamenei ha reiterado, no obstante, que su país no pretende construir un arma atómica.