Más de 2.500 personas, en su mayoría jóvenes, se han concentrado frente a la sede nacional del PP, en la calle de Génova después de iniciar una marcha desde la Puerta del Sol en protesta por la dureza de la actuación policial con los estudiantes de Valencia.

La concentración en la Puerta del Sol, convocada por segundo día consecutivo a través de las redes sociales en repulsa a la actuación policial en Valencia contra estudiantes, ha derivado en una marcha por el centro de Madrid hasta la sede nacional del PP.

En la calle de Génova, alrededor de 2.500 personas han coreado corean consignas como "Valencia escucha Madrid está en tu lucha", "que no, que no, que no tenemos miedo" o "se acabó la paz social".

Pasadas las diez de la noche, la mayoría de los congregados en la calle de Génova ha decidido abandonar la concentración, si bien un grupo de varios cientos ha proseguido su protesta por el paseo de la Castellana y Recoletos.

Aunque en un principio su intención era llegar a las cercanías del Congreso de los Diputados, no han podido hacerlo debido a la presencia policial que custodiaba el acceso a la Carrera de San Jerónimo.

A su paso por la sede del Banco de España, en la plaza de Cibeles, los congregados han gritado "aquí, aquí, aquí también se roba".

Gritan en Madrid "yo también soy el enemigo" También gritan "yo también soy el enemigo", en referencia a las palabras del jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, que se refirió a los estudiantes que protestaban en esta ciudad contra los recortes en Educación como "el enemigo". Los manifestantes han llegado a la sede del PP a las 21.40 horas, una después de iniciar su concentración en la Puerta del Sol, desde donde han partido sin vigilancia policial y han recorrido las calles de Preciados, Gran Vía, Alcalá, paseo de Recoletos, plaza de Colón y Génova, donde han logrado cortar el tráfico. En total, siete furgones policiales de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, vigilan el acceso de la sede del PP, mientras que otros siete furgones cortan el paso a los concentrados en la confluencia de la calle de Génova y la plaza de Alonso Martínez.