Elena Anaya es de esas personas que te siguen hablando después de la entrevista, cuando ya se han ido, cuando ya no grabas, cuando ya casi estás llegando a casa. De esas que te recuerdan a alguien. Que te intimidan con sólo mirarte. Que te asombran a las dos frases.

Subida a dos tacones considerables que parecen elevar su ilusión hasta lo más alto, nos cuenta cómo se siente y qué espera de la gala de los Goya de este domingo, en la que parte como favorita para hacerse con el galardón. Agradecimientos, sinceridades y fobias incluidos.

Anaya está nominada a un Goya como mejor actriz protagonista por su papel en La piel que habito.

- Enhorabuena, Elena, por el premio Forqué que te has llevado como mejor actriz protagonista. ¿Te lo esperabas?

¡Gracias! No, no. No me lo esperaba. Había visto el trabajo de María y el trabajo de Pilar y me habían emocionado muchísimo los dos. Así que… la verdad es que yo iba muy tranquila y muy satisfecha, y me sorprendió. Si vas pensando que te lo vas a llevar y luego no te lo llevas… ¡Pues menudo chasco! ¿no?

- ¿Entonces tú vas a las galas diciéndote a ti misma que no te lo vas a llevar? ¿Lo lograrás también el 19 de febrero?

(Exclama un “¡jo!”, con tono aniñado) Hay otras veces que no sabes, pero igual ésta pienso que tal vez me lo pueda llevar. Aunque bueno, nunca lo sabes, no votas tú… En fin, que yo intento pensar que no me lo voy a llevar. Si no, es que el ataque de nervios es inmenso...

Pero, ¿es que sabes lo que me pasa también? Que tengo fobia a esta clase de cosas…

02.42 min Elena Anaya, mejor actriz en los Premios Forqué 2012

"Tengo mucho sentido del ridículo" - ¿De verdad? Sí. Hace muchos años me dieron un premio y salí al escenario y no pude decir nada. Empecé a llorar y a hacer pompas de mocos como los bebés, así que no te puedes ni imaginar el sentido del ridículo y el pánico escénico que tengo. - Pero el otro día, cuando recogiste el Premio Forqué, lo hiciste muy bien, con ese movimiento de chaqueta tan natural. Ya, bueno… (se ríe y nos cortan, porque se tiene que marchar para participar en la fiesta de los nominados) 00.54 min Elena Anaya es la nueva musa de Pedro Almodóvar, protagonista de su último filme, 'La piel que habito'. La actriz ya está en Cannes con todo el equipo de la película para estrenar en la sección oficial.