Hace cinco meses que la pegadiza canción del brasileño Michael Teló Ai Se Eu Te Pego (Ay, si te cojo) fue compartida en YouTube, tiempo suficiente para convertirse en lo más visto del año en España, según ha informado el portal de vídeos acerca de un listado en que se han colado anuncios electorales y parodias de la crisis.

10 - Joandsrapinya2 - Taka taka

YouTube ha dejado al margen de esta lista los videoclips oficiales (colgados en el portal no por usuarios, sino por sitios de vídeos oficiales como VEVO o por las propias discográficas de los artistas), pero les ha dedicado un "Top-10" paralelo que ha liderado Jennifer López con On The Floor con Pitbull.

LMFAO con Party Rock Anthem, Pitbull con las canciones Give Me Everything y Rain Over Me, Don Omar al son de Taboo, Bruno Mars y su The Lazy Song, Shakira, Lady Gaga, Jessie J y Daddy Yankee completan la lista de los artistas protagonistas de los videoclips más vistos en España en este 2011.