RICK LEONARDI nació en Philadelphia en 1957 y está ligadO al mundo del cómic desde 1980 en series como Uncanny X-Men y especialmente Capa y puñal (Cloak & Dagger). Uno de sus logros fue el encargarse de retocar el diseño del uniforme negro de Spider-Man, personaje al que estaría íntimamente unido gracias a la creación junto a Peter David del Spider-Man 2099. Con un estilo moderno para su época ha ilustrado multitud de colecciones como pueden ser Daredevil, New Mutants, Nightwing o Painkiller Jane.

Rick Leonardi, uno de los artistas más influyentes del cómic americano de las últimas décadas confía en poder volver a dibujar muy pronto sus personajes más populares, Capa y puñal (Cloak & Dagger), porque nos ha confirmado en Expocómic que el guionista y creador literario de los mismos (Bill Mantlo) se ha recuperado del accidente que le mantenía en coma desde 1992.

“El creador de Capa y Puñal es muy serio y le interesan historias de temas sociales y de cosas que aparecen en los titulares, en los periódicos. Le atropelló un coche hace 20 años y desde entonces ha estado en el hospital. Pensaba que estaba en coma y nunca iba a salir pero la semana pasada me enteré de que puede escribir y me está mandando mails y me encantaría volver a retomar los personajes aunque fuera una historia muy pequeña”.

Un genio en busca de trabajo Sin embargo, el que fuera una gran estrella gracias a esta serie y a su paso por La Patrulla X (En una de sus épocas más recordadas) confiesa que la crisis también ha afectado al cómic americano. “Actualmente tengo un par de proyectos con dos editoriales independientes y con gente que he conocido en Nueva York. Disney ha comprado Marvel y DC está un momento complicado con la reestructuración de su universo, así que estoy la cosa se ha complicado y busco trabajo en otras empresas más pequeñas”. “Cuando vienes a un salón así puedes ver cuanta gente hay con talento en todo el mundo y con las nuevas tecnologías, scanner, E-Mail, hay competencia de todo el mundo, así que tengo que ser mejor que todos esos jóvenes de todo el mundo". Estoy trabajando en una serie nueva con un personaje también nuevo, un superhéroe. Aparte tengo un proyecto personal sobre la marina norteamericana.

"Superman y Batman triunfan porque están fuera de las reglas" Aunque ha dibujado a todos los personajes de Marvel y DC, con fiesa que "Mi personaje favorito es Nightwing (El antiguo Robin) Me gusta porque es muy divertido, hace bromas… pero al ser el sucesor de Batman tiene ese punto oscuro. Lo malo es que, como le acaban de hacer el nuevo Batman, ya no es lo mismo, creo que eso ha sido un gran error”. “El éxito de los superhéroes en Estados Unidos tiene mucho que ver con sus inicios en la depresión de finales de los años 30, ya entonces la gente buscaba héroes que pudiesen enfrentarse a esos problemas y ahora mismo, con la crisis, vivimos momentos parecidos, con un gran desequilibrio social" "Y los adolescentes, continúa, buscan ídolos que puedan solucionar esos problemas, que vivan por encima de las reglas, así que los superhéroes no tienen que seguir las normas. Por ejemplo, Superman está fuera de las reglas porque es extraterrestre y Batman también porque es un millonario todopoderoso. Ese atractivo continúa y la gente sigue recordando este mensaje".