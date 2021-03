El Museo Británico ha adquirido una colección completa de 100 grabados de Pablo Ruiz Picasso, la conocida como "Suite Vollard", considerada por los especialistas como una de las obras maestras de este género en el siglo XX, informó hoy la galería.

Los grabados, creados entre 1930 y 1937, serán expuestos en el museo londinense, del 3 de mayo al 3 de septiembre de 2012, después de que un gestor de fondos del centro financiero de Londres hiciera una donación de cerca de un millón de libras (1,16 millones de euros) al British Museum para que pudiera comprar las obras del pintor.

Periodo crítico en la carrera de Picasso

Algunos de los grabados fueron producidos "durante un periodo crítico en la carrera de Picasso", según explicó el comisario de grabados y dibujos de la galería, Stephen Coppel, a los medios. Su estilo estaba evolucionando desde un neoclasicismo depurado hasta la aparición de temas clave en su mitología personal como el fauno o el minotauro.

El minotauro, tierno y al mismo tiempo amenazador, hace su primera aparición en esta serie y se convertirá luego, en un tema recurrente que figura en el célebra 'Guernica'. "Los dibujos de la serie Vollard conducen directamente al Guernica", ha explicado también Stephen Coppel.

Muchos de ellos muestran a la modelo y musa de 17 años del pintor, Marie Therese Walter, quien también era su amante, mientras que en otros se aprecia su estudio, donde el artista creaba nuevas esculturas.El propio Picasso describió sus grabados como "un diario visual" y una manera de poder llevar la cuenta de las ideas que le iban surgiendo.

Según el Museo Británico, las obras "muestran algo del proceso creativo de Picasso" y esa colección en particular se considera "una de las mejores impresiones" del autor.

Esta serie en particular es la única completa del artista en manos de un museo público en el Reino Unido. De este modo, el British Museum entra, como informa France Presse, en el restringido círculo de museos que poseen un juego completo de estos aguafuertes destacados en el recorrido histórico de Picasso uniéndose a la National Gallery de Washington, el Museum of Modern Art de New York y el museo Picasso de París.