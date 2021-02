Los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) vuelven estos días a España para supervisar el proceso electoral, ejercicio en el que cada cuatro años comprueban la limpieza de los comicios, a pesar de asombrarse de sus peculiaridades.

Escaños no igualitarios, millones de papeletas sin control, destrucción de los votos escrutados o enconsertada cobertura informativa de la campaña son algunas de las extrañas particularidades del proceso español que destacan en cada convocatoria electoral los observadores a los que España invita como miembro de la OSCE.

Tras los comicios, emiten un informe con invariables elogios al sistema español y algunas propuestas de mejora que, legislatura tras legislatura, son obviadas por los partidos.

Formaciones como IU y UPyD intentaron acabar con este problema en la última reforma electoral, pero no lo consiguieron.

Los perjudicados, los partidos con un respaldo disperso en el territorio nacional que "es posible que no obtengan escaños en proporción al número total de votos obtenidos".

Y es que una de sus principales advertencias es la desigualdad en el voto, es decir, que por cada escaño en Madrid hay más de 129.000 electores, y que por uno en Soria no se llega a 39.000.

“Cada escaño en Madrid requiere 129.000 votos, en Soria no se llega a 39.000“

Los observadores lamentan también que la ley electoral no permita que personas a título individual sean candidatas al Congreso e instan a las autoridades a plantearse la posibilidad de eliminar el requisito que obliga a los partidos o asociaciones de electores a nominar a tantos candidatos como número de escaños haya en la circunscripción.

Pero los legisladores no sólo hicieron oídos sordos, sino que en la última reforma electoral decidieron instar también a las emisoras privadas a respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa al informar de la campaña.

Los expertos destacan su confianza en los partidos, votantes y medios

Sobre la limpieza del sistema electoral no hay dudas y los expertos destacan la confianza de los partidos políticos, los votantes y los medios de comunicación en las juntas electorales, encargadas de velar por que se cumpla la ley.

“Piden a las juntas electorales seciones abiertas para incrementar la transparencia“

No obstante, no entienden que estas juntas, que no son organismos judiciales, tengan que reunirse a puerta cerrada y proponen que, salvo en situaciones extraordinarias, celebren sesiones abiertas para incrementar la transparencia.

Destacan también el buen funcionamiento de las mesas electorales, elegidas por sorteo, aunque alertan del riesgo de que personas carentes de formación nombradas al azar puedan ser más susceptibles a "influencias indebidas", especialmente por parte de los interventores de los partidos presentes durante la votación y el escrutinio.

Sugieren por ello al Ministerio del Interior que proporcione un programa de formación al menos a los presidentes de la mesa. Una recomendación que algunas Delegaciones de Gobierno, como la de Madrid, ya están cumpliendo.