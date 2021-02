Cuando en Informe Semanal nos planteamos hacer un reportaje para hablar de ciencia en nuestro país, no tuvimos dudas: había que visitar el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y sus dos observatorios (el del Roque de los Muchachos en la Isla de la Palma y el del Teide en Tenerife), considerados ambos centros de excelencia en el área de las Ciencias Físicas e Ingenierías.

Logros conseguidos

Con las imágenes obtenidas por este telescopio se ha logrado descubrir potasio en exoplanetas (planetas que están fuera de nuestro sistema solar), algo que se creía solo se lograría desde un telescopio espacial. Y sorprende, porque uno se da cuenta de que cada vez estamos más cerca de saber si estamos solos o no en el universo.

El gran telescopio de Canarias está permitiendo a los astrónomos conocer los secretos del universo. Algunos de los datos aportados por los científicos que han ganado el último premio Nobel de física se obtuvieron también en el Gran telescopio de Canarias. Y observaciones recientes realizadas con sus instrumentos han permitido demostrar que las galaxias del universo temprano (el más alejado respecto a la Tierra) no son tan densas como se esperaba.

Se trata, en definitiva, de encontrar la respuesta a la madre de todas las preguntas: ¿Cómo empezó todo? El universo está ahí para contárnoslo, pero debemos preguntárselo bien y tener herramientas suficientes para hacerlo.