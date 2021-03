01.50 Despedimos aquí el "minuto a minuto" en el que, durante casi ocho horas y media, les hemos contado en RTVE.es todo lo que acontencido en el "cara a cara" y alrededor del mismo. Buenas noches.

01.40 El debate en las redes sociales: Rajoy domina el cara a cara en unas redes sociales cargadas de ironía e indiferencia; y las mejores anécdotas

01.32 El Palacio de Congresos, lleno de periodistas y políticos hasta hace apenas media hora, es ahora un auténtico solar, informa María Menéndez.

01.30 Los expertos creen que el debate entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido más "vivo" que los de 2008 con Zapatero y mientras el líder popular ha actuado con más firmeza Rubalcaba se ha comportado "más desafiante".

01.27 El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, denuncia en Twitter que el candidato del PP ha situado en la provincia de Cádiz dos pueblos sevillanos, Cazalla de la Sierra y Constantina, durante el "cara a cara".

01.24 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cree que Mariano Rajoy ha sido el claro vencedor en el debate electoral y que ha estado "inmenso" e incluso "sensacional".

01.23 El vicesecretario de Comunicación del PP y cabeza de lista al Congreso por Valencia, Esteban González Pons, ha destacado que en el debate electoral ha ganado "el cambio" que representa el líder popular,aunque ha pedido no confiarse porque los comicios no están ganados.

01.20 José María Calleja, tertuliano de 59 segundos, cree que el error por dos veces de Rajoy de llamar a Rubalcaba "Zapatero" ha sido a propósito.

01.09 Poco a poco vuelve la calma a Ferraz, aunque sigue habiendo "ambiente de celebración". Rubalcaba sigue también en la sede del PSOE, aunque se marchará en breve a casa porque este martes continúa su campaña electoral en Castilla-La Mancha, con mitines en Talavera de la Reina y Toledo, informa Elena Rubio (TVE).

01.05 Rajoy permanece en Génova reunido con sus asesores, aunque se espera que se retire en breve pues mañana vuela a Melilla a primera hora para seguir la campaña electoral, informa José Ignacio Menchero (TVE).

01.03 El debate lo han seguido hasta periodistas chinos, con traductores, cuenta Campo Vidal, y reconoce que le gustaría que hubieran sido más debates, pero se muestra satisfecho de que haya habido al menos uno.

01.02 IU ha visto un debate de "recortadores" y UPyD denuncia la ausencia de propuestas sobre vivienda

01.00 El moderador del debate, Manuel Campo Vidal, revela en el programa '59 segundos' que Rajoy y Rubalcaba han hablado "cordialmente" del partido del Real Madrid del pasado domingo, frente a Osasuna y que venció 7-1, antes de empezar el debate.

00.50 Las encuestas de Antena 3 y La Sexta dan como vencedor a Mariano Rajoy. La de Antena 3 con un 43,9% frente al 33,1% de Rubalcaba, y la de La Sexta da a Rajoy un 48,6%, frente al 39,9% de Rubalcaba.

00.45 59 segundos conecta con las redacciones de La Razón, El País, ABC, El Periódico y El Mundo, que coinciden en dar como triunfador del debate a Rajoy. El diario Público, por contra, da por vencedor a Rubalcaba.

00.40 El candidato socialista, recibido con gritos de "se nota, se siente, Alfredo presidente". Es besado por su mujer a su llegada, además de fecilitado por numerosos miembros de la Ejecutiva socialista y simpatizantes.

00.33 El jefe del Ejecutivo gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Mariano Rajoy ha logrado una "victoria clara" en el debate sobre Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), en el que ha quedado patente, en su opinión, que el candidato de su partido será presidente del Gobierno, mientras que "el otro" aspira a ser jefe de la oposición.

00.30 Rajoy, recibido con gritos de "presidente, presidente" y "tú sí que vales" a su llegada a Génova.

00.26 Rubalcaba en su Twitter: "Vuelvo hacia Ferraz. Estoy satisfecho y tranquilo. Era mi deber con los ciudadanos y una gran responsabilidad".

00.23 Rubalcaba se dirige hacia Ferraz desde el Palacio de Congresos. Allí le espera su mujer, Pilar Goya, acompañada de Jaime Lizzavesky, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, y Maru Menéndez, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, informa Elena Rubio (TVE).

0.20 El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que está "satisfecho y tranquilo" y no ha respondido sobre quién ha ganado. Tras insistirle los periodistas en que Rajoy se había ido muy contento, Rubalcaba ha afirmado "mejor para los dos".

00.15 Jorge Moragas, del PP, dice que están "muy contentos" tras el debate y confirma que Mariano Rajoy irá ahora hacia Génova, donde recibirá las felicitaciones de los 'populares' porque "se lo ha currado". Dice que muestra de que ha sido el candidato del PP el ganador es que @rajoygana es "trending topic mundial".

00.12 Rajoy dice estar "muy, muy contento", al posar para los fotógrafos junto a los miembros de la Academia de la TV y los directores de las cadenas que lo han emitido, a la salida del Palacio de Congresos. Dice que todo ha ido "bien" y que se ha sentido "a gusto", aunque no ha querido valorar quién ha ganado, lo que cree que deberán hacer los votantes.

00.10 "Profunda satisfacción" en Ferraz, tras el debate electoral, informa Elena Rubio (TVE). Según Antonio Hernando, vicecoordinador de campaña del PSOE, Rubalcaba ha conseguido "plantear sus propuestas".

00.04 Los candidatos se desmaquillan en los camerinos del Palacio de Congresos de Madrid. Saldrán por separado, primero uno y luego otro, probablemente primero Rajoy, según fuentes de la Academia de TV, informa María Menéndez. No está previsto que haya declaraciones.

00.03 El PP cree que Rajoy es ganador y Rubalcaba "está dando por hecho que Rajoy va a ser presidente"

23.58 El PSOE cree que Rubalcaba "gana por goleada" a Rajoy, al que se le "atragantan los activos tóxicos".

23.57 Marhuenda (La Razón) está convencido de que Rajoy ha ganado el debate y Rubalcaba ha cometido el "error" de tratarle como "presidente del Gobierno".

23.55 Fernando Ónega dice que la segunda parte del debate ha estado "mejor". Antonio Losada cree que "Rubalcaba ha conseguido todos sus objetivos".

23.54 Los tertulianos Ángel Expósito (ABC Punto Radio) y José María Calleja comparan el debate con un Madrid-Barça, por las discrepancias de cuál ha jugado mejor.

23.53 59 segundos analiza el debate en un programa especial en TVE.

23.50 El moderador agradece a los dos candidatos su participación en el debate electoral y les desea "suerte" y cita a Gabriel García Márquez.

23.49 Rubalcaba concluye su turno diciendo que el camino del PSOE es el de "salir de la crisis todos juntos sin que nadie quede atrás" y pide el voto a los españoles "para recorrer ese camino juntos".

23.48 "La situación es muy compicada y no tengo la solución a todos los problemas, que no creo que nadie tenga. Pero no me arrugo y sé luchar", afirma el candidato en su última intervención, que no lee.

23.47 Rubalcaba apela a los electores para que acudan a votar. El PSOE ha centrado su campaña en movilizar a los indecisos.

23.46. "Muchas gracias por atenderme y muy buenas noches", acaba Rajoy.

23.45 Asegura que su empeño será que "España levante cabeza", tarea que reconoce que será "difícil" y requerirá un "gran esfuerzo en el que hemos de participar todos". Añade que el PP tiene experiencia en resolver este problema. "Se puede hacer. Somos una gran nación, España, que no se rinde nunca".

23.44 "España necesita un cambio y lo necesita con urgencia", afirma el candidato popular en su último turno de palabra. Lee su intervención.

23.43 Se vuelven a pisar antes del último turno de intervenciones, al hablar sobre política exterior.

23.40 Rubalcaba saca un nuevo gráfico sobre criminalidad, pero fuera de su turno de palabra.

23.39 "Debemos celebrar" el fin de ETA, afirma Rubalcaba, que recuerda a las víctimas y que le ofrece su colaboración "para los siguientes pasos", tanto si está en el Gobierno como desde la oposición. Rajoy dice que "suscribe sus palabras" y mantendrá la "unidad" para "acabar definitivamente" con ETA.

23.38 Rubalcaba habla de seguridad y destaca la mejora en las cifras de criminalidad, frente a las que tuvo Rajoy cuando era ministro.

23.37 Insisten en el tema de las Diputaciones Provinciales. Rubalcaba aboga por la supresión y Rajoy por mantenerlas.

23.34 "El problema del gasto público no está en las Diputaciones", dice Rajoy. Habla del matrimonio homosexual y dice que le planteó al presidente Zapatero le planteó hacer una ley como la que existía en otros países europeos para equiparar el registro de parejas de hecho en derecho. Dice que habrá que esperar a qué dice el Tribunal Constitucional sobre su recurso.

23.33 Rajoy se muestra de acuerdo con Rubalcaba y recuerda que tiene a varias mujeres en su lista electoral y en su equipo.También en cuestiones como la racionalización de horarios o en la necesidad de hacer más cosas contra la violencia de género. Se muestra dispuesto a hablar de esos temas con Rubalcaba si es presidente.

23.32 Rubalcaba dice que "queda un gran trabajo" en materia de igualdad para corregir la "prevalencia" de los hombres sobre las mujeres.

23.29 El candidato socialista dice que las Diputaciones "sobran" tras haberse desarrollado las comunidades autónomas.

23.27 Rajoy no ha contestado a si retirará el recurso contra el matrimonio homosexual, y Rubalcaba se lo recuerda.

23.26 El candidato popular dice que si gobierna llamará al consenso a todas las fuerzas políticas para hablar de cuestiones como las reformas de las Administraciones. Aboga por "eliminar las duplicidades", pero no se muestra partidario de eliminar las Diputaciones Provinciales que son "necesarias" para pueblos muy pequeños. "Quieren eliminarlas porque se han quedado sin ninguna", afirma Rajoy.

23.25 El socialista aboga por reformar la Ley Electoral para, por ejemplo, que haya listas electorales desbloquedas. La propuesta la lleva el PSOE en su programa electoral, guiños al 15M.

23.24 Rubalcaba acusa a Rajoy de "no dejar títere con cabeza" en materias como el aborto, la ley del matrimonio homosexual o la píldora del día después, entre otras cuestiones. Le pide que "tranqulice" a las parejas homosexuales y retire el recurso a la ley en el Tribunal Constitucional.

23.20 Comienza el tercer y último bloque, dedicado a democracia y política exterior.

23.18 Nuevo rifirrafe entre ambos candidatos, que se pisan mutuamente y se interrumpen el uno al otro. "Esperanza Aguirre ha llamado vagos a los profesores", dice el socialista; Rajoy responde: "eso es mentira"; Rubalcaba: "...lo he oído yo"; Rajoy: "Pues oye mal".

23.16 El candidato del PSOE insiste en denunciar los recortes en educación y sanidad en las comunidades autónomas del PP y Rajoy le vuelve a acusar de lanzar "insidias".

23.15 El candidato popular habla de las propuestas educativas, cuyo objetivo fundamental es "mejorar la calidad de la educación". Le reprocha que "no quisieron cambiar nada" cuando se propueso el Pacto por la Educación en el que, al final, "nadie quiso pactar con ustedes". Cree que es bueno que entre en vigor la Ley del PP, "que ustedes derogaron a las 48 horas".

23.13 El candidato socialista dice que Rajoy ha acudido a "sembrar incertidumbre" y le exige que aclare a los españoles "qué es lo que va a hacer". Rajoy le responde que él "siembra insidias".

23.12 Rubalcaba insiste en pedir explicaciones sobre el programa "ambiguo" del PP y Rajoy le espeta que "el único confundido es usted".

23.10 "Me alegro de sus buenas intenciones, pero mejores que las mías no son", afirma el candidato del PP después de enumerar los recortes realizados por el Gobierno socialista.

23.07 "Señor Rubalcaba, déjeme hablar. Si no le va tan mal el debate, no se ponga nervioso", afirma Rajoy tras un breve rifirrafe con el socialista.

23.06 El candidato del PP acusa a Rubalcaba de "ser muy dado a juicios de intenciones" y dice que el socialista "no entiende" el programa del PP.

23.05 Rubalcaba: "Hemos hecho un gran esfuerzo en Sanidad que no lo va a cambiar usted con tres datillos". Rubalcaba defiende la política del Gobierno socialista en materia de pensiones mínimas y saca el primer gráfico de la noche.

23.02 Rubalcaba reprocha a Rajoy que el programa del PP no habla en ningún punto de cómo garantizar la financiación sanitaria.

23.00 El presidente del PP anuncia que no va a congelar las pensiones. "Voy a cumplir la ley y no les engañaré, como han hecho ustedes". También le pregunta por los recortes que hizo el Gobierno socialista, con él incluido, en Sanidad en los últimos presupuestos, que ha cifrado en más de un 8%.

22.55 El candidato socialista apuesta por que se garantice la sanidad pública y denuncia que en las comunidades autónomas gobernadas por el PP se está empezado a privatizar "y los enfermos caros se quedan en la sanidad pública" y dice que esto está pasando ya en materia educativa.

22.44 Rajoy le pide que explique porque España es el "cuarto país en desigualdad" de ingresos de la UE, solo por delante de Letonia, Lituania y Rumanía.

22.51 El candidato del PP, en respuesta a las críticas lanzadas por el PSOE en campaña, asegura que el Estado debe "garantizar" el Estado de Bienestar, una sanidad y una educación públicas y las pensiones, pero señala que es necesario que haya empleo para que el Estado tenga dinero para garantizarlo

22.50 Se reinicia el debate con el bloque de políticas sociales.

22.49 Para Fernando Ónega, colaborador de La Razón, el debate le está defraudando porque "esperaba más novedades y propuestas".

22.48 Los equipos de asesores de los candidatos siguen el debate desde dos salas en el Palacio de Congresos, salas totalmente blindadas a la prensa.

22.46 Antonio Hernando, el vicecoordinador de campaña del PSOE, dice desde Ferraz que se ha "demostrado" que es Rubalcaba el que "tiene propuestas" y que ha "desenmascarado el programa oculto del PP".

22.45 "Mariano va ganando con distancia considerable", afirma el jefe de gabinete del PP, Jorge Moragas, desde Génova a TVE. Además, cree "inaudito" que Rubalcaba haya hecho "primero de periodista y luego lo haya interrogado".

22.43 El director de La Razón, Paco Marhuenda, dice en 59 segundos que Rajoy ha hecho "una jugada hábil" al dejar "para el final" las propuestas.

22.39 Los tertulianos del plató de '59 segundos' coinciden en que "hay debate". Margarita Saénz dice que "Rubalcaba ha hecho de periodista" por sus insistentes preguntas al candidato popular.

22.37 Rajoy sale del plató a reunirse con sus asesores, informa María Menéndez. Rubalcaba también ha salido para reunirse con sus asesores, que le han aplaudido al llegar, informa Elena Rubio (TVE).



22.35 Descanso de 12 minutos antes de acometer los bloques de Política Social y Democracia.

22.35 "Hay que salir del hoyo al que nos ha llevado esta gestión errónea de la economía", concluye Rajoy el primer bloque del debate, el dedicado a Economía y Empleo.

22.34 El candidato del PP aboga por recortar los gastos de la Administración y señala que "hay que hacer un reforma laboral". El candidato socialista pisa al 'popular', que se queja al moderador de que "no puedo terminar".

22.32 "Yo no soy como usted, lo que no llevo en mi programa no lo hago", le reprocha Rajoy a Rubalcaba, y enumera un buen número de las medidas aprobadas por el Gobierno socialista para hacer frente a la crisis.

22.30 Rubalcaba le pregunta a Rajoy si va a subir el IVA, que "yo lo creo sinceramente". El socialista se va quedando afónico, afonía que arrastra desde el fin de semana en campaña.

22.28 El candidato socialista insiste en que fue el PP el que "creó e hinchó la burbuja inmobiliaria". Le reprocha, además, que el impuesto sobre las grandes fortunas que propone el PSOE ya lo ha puesto en marcha Nicolas Sarkozy en Francia. "Léaselo, está en francés, hay que traducirlo....".

22.27 El candidato socialista cree que hay que decirle a Europa que "retrase dos años" los techos de reducción de déficit. Además, en lugar de la apuesta por "el ladrillo" aboga por el I+D y rechaza reinstaurar las deducciones por viviendas para las rentas superiores a 30.000 euros.

22.26 Rubalcaba le da la "razón" a Rajoy en que "hay que ahorrar" y dice que para ello eliminaría las Diputaciones Provinciales.

22.25 El candidato socialista insiste en que el PP "va a bajar la prestación social" y va a eliminar la negociación colectiva de las pymes.

22.24 El candidato popular dice que hay que aplicar la reciente reforma constitucional y poner "un techo de déficit".

22.20 "Hace falta un cambio político, con ministros competentes y decir la verdad y no engañar", afirma Rajoy, que añade que es necesario un plan económico que tenga como primer punto "controlar el gasto público y no gastar lo que no se tiene". Aboga por la austeridad en la Administración.

22.19 El líder del PP afirma que no va a reducir las prestacciones de desempleo "como ustedes han hecho" y cree "osado" que Rubalcaba le acuse de esto cuando en el Gobierno ha hecho recortes en materia laboral.

22.18 Rifirrafe entre Rajoy y Rubalcaba sobre la protección de desempleo. Se pisan el uno al otro.

22.17 Rajoy acusa a Rubalcaba de "estar en el siglo XIX" y le recuerda que hay que adaptarse a los tiempos.

22.16 Rajoy acusa a Rubalcaba de "mentir" y pronunciar "insidias" y lamenta que, aunque "se lo esperaba" de él, que lo haga de forma "tan burda". El debate se va calentando con los cruces de acusaciones y de falsedades.

22.15 Rubalcaba le pide a Rajoy que diga si va a quitar la prestación por desempleo o modificar las cantidades y le pregunta si va a sacar a las pymes de la negociación colectiva.

22.12 Rajoy niega que hablara de recortar las prestaciones sociales y señala que el redactor del periódico La Nación que le atribuyó esas declaraciones luego reconoció que había hecho una mala interpretración. Le enseña los recortes de prensa.

22.09 El candidato popular le pregunta a Rubalcaba: "¿por qué no hicieron antes esas cosas? ¿O se le han ocurrido hace media hora?", en referencia a sus propuestas del impuesto para las grandes fortunas o a las entidades financieras.

22.08 Rajoy vuelve al tema de que el Gobierno socialista ha dado dinero a los bancos e insiste en que "se tardó dos años" en reconocer la crisis. Apunta que la "única estrategia" del PSOE era "echar la culpa" al PP y a las instituciones internacionales.

22.07 El candidato socialista plantea una serie de medidas para mejorar el empleo y la financiación y habla del impuesto para las grandes fortunas y para los bancos, contemplada en el programa electoral del PSOE.

22.05 Rubalcaba acusa a Rajoy de decir una "falsedad" porque "el Gobierno no le ha dado dinero a los bancos"y le reprocha que haga "un debate de cifras" en lugar de uno de propuestas.

22.04 El líder del PP, que acumula más tiempo hablando que su rival, le reprocha al socialista el tiempo que tardaron en reconocer la crisis económica.

22.03 Ambos candidatos leen continuamente de las notas que llevan al debate.

22.01 Rajoy asegura que durante los mandatos socialistas fue cuando más número de viviendas se construyeron. y le exige que "asuman su responsabilidad`" en la crisis "porque la tienen".

22.00 El candidato del PP llama en un lapsus a Rubalcaba "señor Rodríguez Zapatero". Se defiende de los ataques del socialista y dice que el dinero a los bancos se lo ha dado el Gobierno socialista, y que ellos no harán eso si llegan al Ejecutivo.

21.57 Rubalcaba propone que la UE ponga en marcha "un Plan Marshall europeo" para solucionar la crisis.

21.57 El candidato socialista, en su turno de intervención, achaca al PP la "burbuja inmobiliaria" que provocó la crisis en España, aunque admite que el PSOE no la pinchó a tiempo. Dice que el "ajuste hay que hacerlo más despacio" para que la economía se pueda reactivar.

21.55 Rubalcaba dice que Rajoy "no va a poner ni una propuesta encima de la mesa y va a estar callado".

21.55 Tras un primer turno de intervenciones de dos minutos cada uno, empieza el bloque dedicado a la economía.

21.53 El socialista se compromete a, si gana las elecciones, a un pacto por el empleo y también a garantizar la protección social y a impulsar el crecimiento del empleo.

21.52 Rubalcaba también da las condolencias al militar fallecido y dice que es un "honor" ser candidato y plantea que quiere establecer los "dos modelos diferentes" de gobernar de PSOE y PP.

21.51 El candidato popular dice que está en el debate este 7N porque se han adelantado las situaciones ante "la situación insostenible" de España. Habla de los cinco millones de parados y propone un cambio para mejorar la situación económica y "recuperar la confianza". Ha leído su intervención.

21.50 Rajoy empieza el debate rindiendo homenaje al militar muerto ayer en Afganistán y dando sus condolencias a familia y militares.

21.48 Rubalcaba lleva sus notas en una carpeta roja. El moderador explica los bloques del debate: Economía y Empleo, Políticas Sociales y Democracia y Política exterior.

21.46 Arranca el debate entre Rajoy y Rubalcaba. El moderador, Campo Vidal, saluda a los espectadores de las 20 cadenas que retransmiten el debate y da las buenas tardes a los seguidores de América. También saluda en italiano y portugués.

21.42 Ambos han reído cuando los fotógrafos les han pedido que prolongaran el apretón de manos. Antes de que les colocaran los micrófonos, ambos han intercambiado un par de frases.

21.40 Rajoy y Rubalcaba posan para los fotógrafos antes de sentarse en sus sillas. El socialista se sienta a la izquierda de la pantalla y el popular a la derecha.

21.36 Los temas del momento en Twitter son #ReiniciaelDebate y #seacaboelcirco, ambos promovidos por Anonymous y el Movimiento del 15M.

21.35 González Pons y Óscar López, que acompañan como asesores a Rajoy y Rubalcaba, entran al plató y dejan cada uno un papel en el sitio que ocuparán los candidatos. El momento es captado por decenas de fotógrafos, informa María Menéndez.

21.25 Los candidatos saldrán en breve a posar en el 'photocall' para los fotógrafos durante 40 segundos. Ahora permanecen en sus camerinos, de unos 40 metros cuadrados cada uno.

21.16 Los simpatizantes de PP y PSOE, que siguen el debate en sus respectivas sedes de Génova y Ferraz, han aplaudido la llegada al Palacio de Congresos de sus respectivos líderes, informan José Ignacio Menchero y Elena Rubio, de TVE.

21.15 Rubalcaba no ha contestado a la pregunta de la prensa sobre si estaba nervioso, a su llegada a la sede del debate, y se ha lmitado a saludar, informa María Menéndez.

21.13 Rubalcaba llega puntual al Palacio de Congresos de Madrid y, como antes con Rajoy, lo recibe Manuel Campo Vidal a pie de coche oficial. Viste traje azul marino y corbata también azul, con pequeños lunares blancos, sobre camisa también azul. Repite el mismo color que Rajoy en la corbata.

21.08 La prensa debate sobre el color del traje de Rajoy, si es gris oscuro o azul marino. Según la jefa de prensa del popular, es "gris marengo", informa María Menéndez.

21.02 Rajoy llega al Palacio de Congresos con un minuto de adelanto sobre la hora prevista. Lo saluda Campo Vidal y la portavoz de la Academia de TV, Concha García Campoy. Viste traje azul marino y corbata azul más clara. A la pregunta de los periodistas de si está nervioso ha contestado, "estoy bien", informa María Menéndez.

20.59 El moderador del debate, Manuel Campo Vidal, espera ya en la calle la llegada de los contendientes. Primero llega Rajoy, a las 21.03, y luego Rubalcaba, a las 21.13 horas.

20.57 Rubalcaba en Twitter: "Voy hacia el debate. Siento una gran responsabilidad".

20.53 El otro "cara a cara" entre Rajoy y Rubalcaba se produjo en 1996, en el Congreso de los Diputados. El 'popular' era entonces ministro de Administraciones Públicas y el socialista ejercía de portavoz de su grupo. El debate giró en torno al transfuguismo.

20.50 En unos minutos, Rajoy y Rubalcaba posarán y se darán la mano para los fotógrafos en este 'photocall' antes de empezar el debate a las 21.46 horas.

20.47 El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, sale de la sede Ferraz en dirección al Palacio Municipal de Congresos, donde lo recibirá Manuel Campo Vidal a las 21.13 horas. Sabemos que viste traje oscuro, pero no el color de su corbata. Va acompañado en el coche de su "número dos" y directora de campaña, Elena Valenciano.

20.45 En Ferraz, el Salón Ramón Rubial empieza a llenarse para seguir el debate. Los socialistas esperan congregar allí a 350 personas, informa Elena Rubio (TVE).

20.43 La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha augurado que el líder del PP ganará el debate televisivo porque el candidato popular "tiene la razón" y es quien mejor representa "el cambio que quieren y necesitan los españoles". Aguirre lo va a seguir desde Génova.

20.37 Mariano Rajoy ya ha salido desde su casa hacia IFEMA, donde será recibido a las 21.03 horas por el presidente de la Academia de TV y moderador del debate, Manuel Campo Vidal, informa María Menéndez.

20.33 La Policía ha cortado el paso a dos pequeños grupos de miembros del Movimiento del 15M, no más de 50 personas que intentaban acceder por la carretera principal de acceso al Palacio Municipal de Congresos, a donde en poco más de media hora llegarán los dos candidatos, informa Macarena Bartolomé (TVE).

20.27 Rajoy ha tuiteado que espera que "el debate sea interesante para todos. Se trata de sumar contra la crisis y por un futuro mejor".

20.20 Mariano Rajoy ha elegido un traje gris y una corbata azul para el debate, al que va a acudir directamente desde su casa, donde ha estado preparándolo todo el día. Aún no ha decidido si durante el descanso de 12 minutos saldrá del plató para acudir a la sala donde se reúnen sus seis asesores o se quedará dentro, donde solo le podrá visitar uno de ellos, aunque aún no se ha decidido quién sería, informa María Menéndez.

20.12 El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, podría regresar a la sede de Ferraz después del debate electoral, en lugar de ir directamente a casa, informa Elena Rubio (TVE). Sería la prolongación de una larga jornada que el candidato arrancó a las 8.30 de la mañana en la sede socialista.

20.00 En Ferraz, sede del PSOE, se han habilitado también pantallas de televisión para que unos 350 militantes y simpatizantes sigan el debate. También se verá en un centenar de agrupaciones socialistas de toda España y un grupo de voluntarios, unos 60, hará un "seguimiento 2.0" para informar a través de las redes sociales. En Ferraz también está reunido el comité de seguimiento formado por Antonio Hernando, Cristina Narbona, Valeriano Gómez y Pedro Sánchez, informa desde allí Elena Rubio, de TVE.

19.53 En Génova, la sede del PP, Nuevas Generaciones ha preparado una sala para que unas 80 personas del partido sigan desde allí el debate, con sandwiches incluidos. Allí también están, en otra sala, varios miembros de la dirección del PP como Jorge Moragas o Sandra Moneo. La portavoz popular en el Congreso y número dos en la lista por Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, seguirá el debate desde su despache en la Cámara baja, informa desde Génova José Ignacio Menchero, de TVE.

19.46 Faltan dos horas para que arranque el debate. La temperatura del plató va a estar a 21 grados, según lo pactado entre PP y PSOE.

19.40 Rubalcaba aprovechará el debate electoral para explicar su "proyecto para España" y creen que será importante para quienes no han decidido el sentido de su voto, según ha adelantado la directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano.

19.36 Las armas fuertes de Rajoy para el debate serán la economía y las políticas sociales, los temas que considera que más interesan al ciudadano. Según fuentes de la dirección nacional del PP, el candidato 'popular' no tiene previsto utilizar el 'caso Campeón' de presunta corrupción que ha salpicado al ministro de Fomento, José Blanco, salvo que Rubalcaba lo ataque previamente con otros escándalos de corrupción.

19.21 Rubalcaba ha comido ligeramente este mediodía en Ferraz: ensalada de tomate con atún, filete de pollo con patatas y un kiwi, además de un poleo.

19.17 En la entrada principal y en los accesos a IFEMA no hay ni rastro de los simpatizantes de Anonymous ni del Movimiento del 15M, que habían convocado una protesta a las puertas del escenario del debate por lo que consideran una "falta de neutralidad" del debate al participar solo los candidatos de PP y PSOE y no de otros partidos. El dispositivo policial en las inmediaciones es muy fuerte, informa María Menéndez. En la zona lo que sí hay es muchos periodistas y operadores de cámaras de TV que improvisan platós para emitir sus directos.

19.12 El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el asesor del comité electoral del PSOE Óscar López han visitado esta tarde las instalaciones en las que se desarrollará el debate entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy y han dado su visto bueno a los últimos detalles.

19.05 El "cara a cara" durará 90 minutos y estará dividido en tres bloques: uno de 40 minutos sobre Economía y Empleo, un segundo sobre Políticas sociales (30) y un tercero de Democracia y política exterior (20). Lo abrirá Rajoy y lo cerrará Rubalcaba.

18.55 Fuerte dispositivo policial en los accesos al Palacio Municipal de Congresos (IFEMA), en el Campo de las Naciones. La carretera de acceso principal al recinto está cortada al acceso a pie y la Policía requiere la identificación a las personas que pretenden acceder, informa desde IFEMA María Menéndez.

18.45 El de este 7N será el quinto debate electoral de la historia de la televisión en España. En RTVE.es repasamos todos los debates históricos, los de Felipe González-José María Aznar, en 1993, y los de José Luis Rodríguez Zapatero-Mariano Rajoy, y también el de Kennedy contra Nixon o Sarkozy con Royal, entre otros.

18.30 Con Rajoy acuden la directora de la campaña y vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, el vicesecretario general de Comunicación, Esteban González Pons, la directora de Comunicación del PP, Carmen Martínez Castro, el sociólogo Pedro Arriola, y Ramón Iribarren, amigo personal de los tiempos de juventud y que ya escoltó a Rajoy en los dos debates televisados de 2008.

18.28 A Rubalcaba lo acompañarán al debate como asesores su directora de campaña, Elena Valenciano, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el secretario general de Presidencia del Gobierno y candidato por Madrid, José Enrique Serrano, el sociólogo del comité electoral, Ignacio Varela, y el director de comunicación del PSOE, Carlos Hernández. Durante la pausa, o bien saldrá Rubalcaba a hablar con su equipo o bien entrará Valenciano a hablar con él.

18.23 Seis asesores pueden acompañar a los contendientes en el debate, aunque los candidatos solo podrán verlos durante el descanso.

18.20 Desde las 15.30 horas está cerrado el acceso de los medios de comunicación al salón en el que se celebrará el debate en el Palacio de Congresos de Madrid. Sí han podido acceder los representantes de PSOE y PP, junto a Manuel Campo Vidal, para revisar los últimos detalles del plató. La Policía Nacional garantiza la seguridad.

18.11 Televisión Española acogerá este miércoles, 9 de noviembre, el gran debate a cinco, entre PSOE, PP, PNV, CiU y el grupo de IU-ERC-ICV. Lo conducirá la periodista María Casado e intervendrán Ramón Jáuregui (PSOE), Alberto Ruiz Gallardón (PP), Josu Erkoreka (PNV) y Pere Macias i Arau (CiU), mientras que falta por definir el representante de IU-ERC-ICV.

18.07 Ambos se encontrarán probablemente con los ciudadanos que acudan a la convocatoria de protesta de Anonymous, a la que se han adherido colectivos del Movimiento del 15M, frente a las puertas del Palacio de Congresos. Protestarán por lo que consideran una "falta de neutralidad" del debate al participar solo los candidatos de PP y PSOE y no de otros partidos.

18.00 El líder del PP será el primero en llegar al Palacio de Congresos, a las 21.03 horas. Rubalcaba llegará diez minutos después, a las 21.13 horas, y para ello saldrá de Ferraz entre las 20.45 y las 21.00 horas. Ambos serán recibido por el presidente de la Academia de Televisión, Manuel Campo Vidal, organizadora del debate y que distribuirá la señal a las televisiones.

17.53 El candidato del PP, Mariano Rajoy, se ha pasado toda la mañana en casa preparando el debate con Pedro Arriola, su sociólogo de cabecera. Por su parte, el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, finalmente ha cambiado de planes y, en lugar de quedarse en casa, está en Ferraz desde las 8.30 horas revisando los últimos detalles.

17.47 La expectación en torno al debate es máxima, no solo en España, sino en todo el mundo. 650 periodistas de todo el mundo se han acreditado para seguirlo en vivo, desde el Palacio de Congresos de Madrid.

17.40 El debate puedes seguirlo en La 1, Canal 24 horas, Canal Internacional, RNE y RTVE.es con una programación especial que arranca a las 20.30 horas. El debate, que se celebra en el Palacio de Congresos de Madrid, empieza a las 21.46 horas. Al finalizar el debate, el programa '59 segundos' de TVE analizará lo acontencido en el "cara a cara".

17.35 Buenas tardes, faltan poco más de cuatro horas para que arranque el único debate "cara a cara" de la campaña electoral del 20N entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, los candidatos de PP y PSOE, respectivamente, a la Presidencia del Gobierno. En RTVE.es podrás seguir minuto a minuto toda la información sobre el debate.