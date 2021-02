El presidente del PP y candidato a la Presidencia en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, Mariano Rajoy, prometió que los parados podrán utilizar el cien por cien de su prestación por desempleo para poner en marcha su propio negocio.

Así lo anunció en la clausura de la Asamblea de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), donde desgranó varios de los compromisos que tiene en mente si los españoles dan su confianza al PP en las próximas elecciones generales.

"¿Por qué no permitir que un desempleado pueda invertir el cien por cien de su prestación por desempleo para poner en marcha su propio negocio? Algo tan sencillo como esto permitiría reducir el paro y crear empresas", dijo Rajoy.

Durante su intervención, el líder del PP se comprometió también a "poner en marcha una política tributaria que incentive la creación de empleo y garantice la equidad", así como a que paguen 10 puntos menos en el Impuesto de Sociedades quienes reinviertan sus beneficios en lugar de repartirlos en dividendos.

Bajar el Impuesto de Sociedades y cumplir la Ley de Morosidad

"Bajaremos el Impuesto de Sociedades para pequeñas y medianas empresas y lo haremos sin condiciones", agregó. "Todas las que facturen menos de cinco millones tributarán al 20 por ciento y las que no superen los 12, al 25%, sin excusas ni limitaciones", aseguró.

Recordó que en esta crisis muchas empresas han tenido que cerrar porque sus clientes no pagan y no pueden hacer frente a sus obligaciones. "Me voy a ocupar de que se cumpla la Ley de Morosidad y me voy a ocupar de que la línea ICO-morosidad funcione de verdad y de que los proveedores de las administraciones públicas cobren las facturas pendientes", afirmó.

Otra de las promesas que hizo es que en los cien primeros días de legislatura, él, "personalmente", llevará al Consejo de Ministros la Ley de Emprendedores, eso sí, si los españoles le dan su confianza al PP.