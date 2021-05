La mancha volcánica que ha generado en el océano Atlántico la erupción submarina ha alcanzado ya casi la misma superficie que la propia isla, según muestran las imágenes tomadas desde el espacio por el satélite 'Aqua' de la NASA.

No obstante no hay peligro para la población, y los vecinos de La Restinga podrán regresar a sus domicilios en un plazo de 24 horas, lo que supone también la apertura del túnel de Los Roquillos, una decisión adoptada tras la reunión del Comité Director del PEVOLCA, quien ha tenido en cuenta la evolución natural del fenómeno con una disminución de la actividad sísmica y la colocación ésta tarde de unos hidrófonos, que ayudarán a detectar si la erupción se vuelve peligrosa.

Las fotos del archipiélago canario que toman cada día los satélites 'Terra' y 'Aqua' de la agencia espacial estadounidense han permitido seguir la mancha de color verde que han generado en el agua las emisiones sulfurosas al sur de El Hierro desde el pasado jueves, al día siguiente de que comenzaran a formarse.

La imagen muestra como la mancha verde se ha ido desplazando en dirección sureste, para después girar hacia el norte, ensancharse y extenderse hacia el océano.

Puede haber explosiones

Los científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y de Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han confirmado que el proceso eruptivo de El Hierro es una erupción tipo surtseyana, compuesta por cuatro fases. No obstante, han precisado que la culminación de las mismas dependerá de la cantidad de magma a expulsar por parte del volcán.



Según explicó el coordinador del equipo de científicos del CSIC, Ramón Ortiz, la primera fase, cuyos efectos se han podido ver este sábado, consiste en la expulsión de "burbujas de lava que llevan gas y que una vez que lo pierden se hunden". Esta etapa puede provocar explosiones en la superficie. No obstante, no hay riesgo para la población, que ha sido evacuada de la Restinga.