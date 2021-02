El presidente de EEUU, Barack Obama, ha advertido a los palestinos que "no existen atajos para la paz" y que ésta "no se puede imponer" y "no vendrá de resoluciones y declaraciones en la ONU", en su ofensiva diplomática en Naciones Unidas contra la iniciativa palestina de pedir ser miembro de pleno derecho de la ONU, algo rechazado frontalmente por Israel.

"Estamos convencidos de que no hay un atajo para el fin de un conflicto que existe desde hace décadas. La paz no vendrá de declaraciones y de resoluciones de la ONU. Si fuera tan fácil, ya se habría producido", ha declarado Obama ante la Asamblea General de la ONU.

Poco después, añadía en su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netantahu: "La paz no se puede imponer entre israelíes y palestinos".

Netanyahu, satisfecho El líder israelí, que mantiene una tensa relación personal con Obama, ha dado una calusosa bienvenida al discurso del presidente de Estados Unidos y ha subrayado incluso que la posición de Washington de oponerse al intento palestino es "obra" del propio Obama y por eso le ha dado "las gracias". "Estamos de acuerdo en que los palestinos y los israelíes deben negociar (...) es la única manera de lograr una paz estable y duradera", ha añadido tras subrayar su coincidencia en que, aunque "los palestinos merecen un estado" éstos 2no pueden tomar cualquier atajo en este proceso". "Creo que los palestinos quieren un estado, pero todavía no están preparados para hacer la paz con Israel", ha concluido satisfecho. Mucho más hostil ha sido la reacción del máximo representante palestino, Mahmud Abás, con el queObama tiene previsto reunirse a las 00:00 hora española. "El fin de la ocupación israelí y un estado palestino es la única vía para la paz", ha subrayado su portavoz, Nabil Abou Roudeina.

"Aspiraciones legítimas" Y es que, aunque Obama ha reconocido en su discurso que él mismo está frustrado porque hace un año pidió que los palestinos tuviesen un asiento en la ONU, su postura en último término ha sido la de apoyar la tesis de Israel. "Al final, son los israelíes y los palestinos -no nosotros- los que deben llegar a un acuerdo en los asuntos que los dividen: las fronteras y la seguridad, los refugiados y Jerusalén", ha resumido el presidente. Estados Unidos, ha reiterado, apoya el establecimiento de un Estado palestino, "una visión postergada durante demasiado tiempo" pero el éxito sólo llegará "si podemos instar a las partes a sentarse juntas, a escucharse y entender las esperanzas y miedos mutuos". Las dos partes, han indicado, tienen "aspiraciones legítimas". Si los palestinos reclaman su Estado, Israel exige seguridad. "Los amigos de los palestinos no les hacen ningún favor haciendo caso omiso a esta verdad, al igual que los amigos de Israel deben reconocer la necesidad de lograr una solución de dos estados con un Israel seguro junto a una Palestina independiente", ha señalado.