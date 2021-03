"El otro día escuchamos a un joven que estaba saqueando que iba a seguir hasta que le 'pillaran' porque nunca había cometido un delito. Pues bien, a él y a todos los demás, quiero lanzarles un mensaje claro: la fiesta ha terminado". Es el nuevo llamamiento que el primer ministro británico, David Cameron, ha querido lanzar a la sociedad este lunes.

Los distrubios, ha asegurado, "no tenían nada que ver con los recortes, la pobreza o el racismo", no han sido más que "el retorcido comportamiento de unos pocos que no saben distinguir entre el bien y el mal".

En un discurso en el distrito de Oxford, Cameron ha explicado que en las próximas semanas se dará un repaso a la educación y al sistema de prestaciones, que podrían ser retiradas para algunos alborotadores y sus familias, después de que hayan estallado "en nuestra cara" estos problemas sociales.

"Pero también quiero aclarar que el Gobierno no puede estar en todas partes, no es una batalla solo del Gobierno que no puede llegar a las tiendas, a la música que le dice a los jóvenes lo que es importante y lo que no lo es en su vida. Aquí solo hay un 'nostros', todos estamos en esto y si queremos resolver los problemas de nuestra sociedad, todos tenemos que unirnos".