Lleva luchando contra el terrorismo cerca de ocho años. Antonio Camacho es el secretario de Estado de Seguridad, el número dos de Interior, desde el 20 de abril de 2004, con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha sido el elegido por Zapatero para relevar Rubalcaba al frente del Ministerio por tener "un perfíl muy adecuado" con una "dilatada trayectoria en un ministerio con grandes éxitos en la lucha antiterrorista, y de la que le corresponde parte del mérito", ha dicho el presidente.

Ya fue número dos de José Antonio Alonso (hoy portavoz del grupo parlamentario socialista) como ministro y desde 2008, con Alfredo Pérez Rubalcaba, que el pasado viernes anunció su marcha del Gobierno para dedicarse plenamente a su carrera hacia la Moncloa como candidato del PSOE a las elecciones generales.

Camacho era el nombre que más sonaba en las quinielas para suceder a Rubalcaba en un relevo natural para un Gobierno que agota sus últimos meses antes de los próximos comicios, que como muy tarde serán en marzo de 2012.

Antonio Camacho estaba a punto de igualar a Rafael Vera, hasta ahora el secretario de Estado de Seguridad que más tiempo ha permanecido en este cargo, desde octubre de 1986 a enero de 1994.

Camacho, expresidente de la Unión Progresista de Fiscales (2000-2003) nació en Madrid en 1965. Ingresó en la carrera fiscal en 1991 tras pedir la excedencia como juez.

Como fiscal ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (1991-1993) y luego en el Tribunal Superior de Madrid durante los siguientes diez años hasta su llegada al Ministerio del Interior, justo después de los atentados islamistas del 11-M.

Conoce palmo a palmo el Ministerio y todos los detalles de la lucha contra ETA, más debilitada que nunca tras las detenciones de los últimos años, en los que se han ido deteniendo uno a uno a los jefes de la banda terrorista.

En una entrevista concedida al programa En Días Como Hoy de RNE, Camacho aseguraba el pasado mes de abril que era "difícil negar" que estábamos "en el mejor momento de la lucha contra la banda terrorista y de la locura que supone su existencia".

"Cada detención que se produce", aseguraba el secretario de Estado de Seguridad, "nos acerca más al final de la banda".

Dos treguas de ETA

Camacho ha vivido como secretario de Estado de Seguridad dos treguas de ETA. La primera, en marzo de 2006, tras la que se inicio un proceso de paz que la banda dinamitó con el atentado del aparcamiento de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron dos personas.

La segunda tregua fue declarada por ETA el pasado 10 de enero. La banda terrorista anunció un alto el fuego "permanente, general y verificable internacionalmente" aunque el Gobierno no ha dado credibilidad al anuncio.

Tras conocerse el anuncio Rubalcaba aseguró que lo único que esperaban era "una declaración del fin irreversible y definitivo de ETA". "ETA no ha hecho lo que esperamos las fuerzas políticas. No es una mala noticia, pero no es la noticia, porque no supone el fin de ETA", dijo entonces el ministro del Interior.

Desde Interior se ha insistido una y otra vez que el anuncio del alto el fuego no ha cambiado "ni un ápice" la política terrorista y prueba de ello, argumentan, es el número de detenciones.

Durante la primera legislatura (2004-2008) fueron detenidos 397 presuntos miembros de ETA. En lo que va de esta, hasta el pasado 7 de julio, ya son 335 los arrestados.

La última víctima mortal de ETA fue el gendarme Jean Serge-Nerin, asesinado en Francia el 16 de marzo de 2010. En España lleva más tiempo sin matar. Las dos últimas víctimas fueron los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun en un atentado con coche bomba en Mallorca el 30 de julio de 2009, hace cerca de dos años.