“La perspectiva de la vida que tenía Joyce es que lo mágico reside en las cosas ordinarias y los momentos cotidianos; y también un optimismo que choca con toda la literatura anterior, más épica o romántica” Eso es lo que ha llevado a Alfonso Zapico (Premio autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona 2010) a enfrentarse a un reto inédito en los cómics españoles como es adaptar la vida de James Joyce en Dublinés (Astiberri).

“Confieso que al principio, según dibujaba el álbum, iba cogiendo manía a Joyce, asegura Zapico, porque es la eterna dicotomía, ya que era un genio escribiendo pero también un personaje muy complicado para convivir”.

“Era muy egoísta con sus amigos y se preocupaba solo de sí mismo y a la vez era lo suficientemente generoso para dedicar toda su energía y salud a reinventar la literatura y escribir Ulises”.

“Su obra y sus personajes son profundamente humanos reuniendo mucho de lo bueno y lo malo que podemos encontrar en cualquier ser humano.

“Lo que he hecho ha sido armar el esqueleto del guión con eso y luego he añadido detalles más pintorescos y curiosos”.

“Joyce viajaba y reflejaba muy bien todos esos lugares y ciudades, continúa, y al dibujar no podía mirar fotografías antiguas o buscar documentación, era muy frío. Y se me ocurrió La ruta Joyce, un making off o cuaderno de viajes sobre ese viaje de documentación”.

Un cambio en su estilo

“Creo que mi estilo ha cambiado bastante desde La guerra del profesor Bertenev (Dolmen) y espero que siga cambiando. Incluso en Dublinés, de la primera a la última página cambia muchísimo el estilo”.

“Bertenev era un estilo muy definido para el mercado francés con tamaño, color y viñetas tradicionales; con Café Budapest (Astiberri) gire a un estilo más libre, con escenarios muy cuidados pero personajes muy caricaturizados”.

“Con Dublinés los personajes no son tan caricaturescos, están más dotados de realismo… a pesar de que dibujo con un estilo bastante libre. No me importa la perspectiva ni la anatomía y el único añadido ha sido la aguada para tener una tonalidad de grises que me permitiera más detalle en los escenarios y dar más información sobre si es de día o de noche, o el tiempo que hace”.

“Es pronto para saber si el cómic ha llegado a todo el mundo pero creo que sí. Gente a la que no le interesaba el tema lo ha leído y me ha comentado que es un libro ágil y rápido. Creo que he conseguido hacer una novela gráfica accesible de un tema espinoso”.

Un trabajo que le ha dejado agotado: “De momento tengo que terminar La ruta Joyce un complemento de Dublinés. Después haré algo más ligero porque ha sido un proceso agotador. Luego haré una historia mía, pero me ha gustado la experiencia y el reto”

Una historia que promete consagrarle como el autor más interesante de su generación y en la que ha invertido más de dos años. Que sólo ha podido realizar gracias a una beca en en la Maison des auteurs, en Angouleme, la capital europea del cómic. Y cuya creación puede seguirse, paso a paso en su magnífico blog, http://zapiburgotelegraph.blogspot.com/.