Mubarak niega que tenga cuentas bancarias fuera del Egipto

El expresidente egipcio Hosni Mubarak ha rechazado que tenga cuentas bancarias fuera del país y denunció los intentos de manchar su imagen con noticias sobre su supuesta fortuna y la de su familia.

Mubarak hizo los comentarios en una grabación sonora que ha difundido este domingo la cadena emiratí de televisión Al Arabiya, hecha ayer desde Sharm el Sheij, donde el expresidente egipcio cumple arresto domiciliario desde que cedió el poder, el 11 de febrero pasado.

"He sufrido mucho y todavía sufrimos, mi familia y yo, por las campañas injustas y las alegaciones no válidas que han tenido como objetivo difamarme a mí y a mi historial militar y político, con el me he esforzado por Egipto en la guerra y en la paz", dijo Mubarak.

Es la primera declaración que difunde Mubarak desde que el 11 de febrero pasado abandonó el poder, que acaparó con mano férrea durante casi treinta años y que se vio forzado a dejar a raíz de una rebelión popular que estalló el 25 de enero.