El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha telefoneado a su homólogo francés, Claude Guéant, para felicitarle por la detención en el país vecino de los dos presuntos etarras Itziar Moreno y Oier Gómez Mielgo, después de que hirieran este sábado a un gendarme en un tiroteo.

Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que Rubalcaba se puso anoche en contacto con Guéant para interesarse por el estado de salud del gendarme, herido en un hombro.

Desde entonces, ambos ministros se han mantenido en contacto permanente para conocer el curso de la investigación y los detalles de la búsqueda de ambos etarras que se dieron a la fuga tras toparse ayer por la tarde con un control de carretera en el departamento de Vallières.

Antes, el lehendakari, Patxi López, había afirmado que, si se confirma la autoría de ETA en el tiroteo de Francia, esto indicaría que "hay terroristas que todavía se resisten a abandonar la violencia" y ha lamentado que con su participación en la manifestación de víctimas del terrorismo del sábado, el PP "utilice la política antiterrorista para dividir y atacar" al Gobierno.

López, en su condición de secretario general del PSE-EE, ha participado este domingo en Vitoria en un acto en apoyo de los candidatos de su partido a diputado general de Alava, Txarli Prieto, y a alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz.

Allí, ha afirmado que en caso de que se confirme la autoría de ETA, esto demostraría "que las policías siguen cumpliendo con su deber y no han bajado la guardia, y que hay terroristas que todavía se resisten a abandonar la violencia".

Ares exhorta a Sortu a cumplir su palabra El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha instado a los impulsores de Sortu a que "cumplan su palabra" y rechacen la "última acción de ETA en Francia". Ares ha dicho, en un comunicado, que "todos los datos apuntan a que ETA está detrás". Tras señalar que lo sucedido pone de manifiesto que "la organización terrorista no ha desaparecido", el consejero vasco ha emplazado a los "dirigentes de los radicales abertzales que impulsaron Sortu a que realicen el pronunciamiento claro y contundente de rechazo a la violencia etarra que se comprometieron a hacer cuando se produjera un nuevo episodio de terrorismo". Ares ha destacado que el país vecino "está pagando un alto precio por su implicación en la lucha contra el terrorismo que hoy hay que volver a agradecer, porque la colaboración entre las fuerzas de seguridad galas y españolas está resultando determinante para que ETA esté hoy más débil que nunca".

El PP afirma que la estrategia de Sortu y Bildu es una coartada El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha asegurado que la detención de la pareja de etarras en Francia demuestra que la estrategia de las formaciones Bildu y Sortu es una "coartada" para estar presentes en las instituciones y "ganar tiempo".



Trillo ha alertado de los riesgos de aceptar a ambas formaciones en las instituciones españolas. "Esta situación tiene que reafirmar a todos los que compartimos la necesidad de acabar con ETA bajo el imperio de la ley en que no debe aceptarse su presencia en las instituciones, porque sería un fraude para el Estado de Derecho", ha señalado.



Por ello, el político 'popular' ha reiterado la exigencia de que la banda armada deponga las armas. "No cabe creerse ninguna coartada o tregua hasta que ETA no abandone definitivamente las armas", ha concluido.

La AVT dice que aún quedan muchos etarras que actúan La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, ha asegurado que la detención de la pareja que ayer disparó contra una patrulla de gendarmes en el centro de Francia demuestra que todavía hay "muchos" etarras que siguen actuando "y los que vendrán".



Pedraza ha señalado que estas detenciones demuestran que la tregua con la banda terrorista "no existe", al tiempo que ha recordado que justifican la manifestación celebrada ayer para exigir al Gobierno que impida a la banda ir a las urnas el 22-M.



"Cada vez queda más claro que la manifestación no era preventiva. Los asesinos nunca descansan y las víctimas no pueden descansar, por eso estamos seguros de lo que hicimos ayer", ha señalado. Por último, Pedraza ha afirmado que su intención es que el Gobierno "derrote" a ETA y no deje a la banda presentarse a las elecciones.

Bildu rechaza el tiroteo Bildu, la coalición integrada por EA, Alternatiba y abertzales independientes, ha "rechazado" el tiroteo de ayer en Francia en el que dos presuntos etarras hirieron a un gendarme y ha asegurado que "el proceso abierto en Euskal Herria continúa, ya que el alto el fuego" de ETA "sigue en vigor". La unión abertzale ha exigido "el esclarecimiento" de lo ocurrido, al tiempo que ha recalcado que debe ser "responsabilidad de todos los agentes dar pasos decididos y firmes hacia la normalización y pacificación de Euskal Herria".

Eusko Alkartasuna dice que "esto no está en la línea de cambio" EA ha rechazado el tiroteo y ha dicho que, si se confirma la autoría de ETA, lo ocurrido no se ajustaría "al proceso político de cambio que vive el país y que apoya mayoritariamente la sociedad y, especialmente, el colectivo soberanista". Eusko Alkartasuna ha lamentado en un comunicado este "incidente". La formación que lidera Pello Urizar ha exigido el "rápido esclarecimiento de los hechos", que, en su opinión, son "completamente rechazables". EA, que en ningún momento cita expresamente la posible autoría de ETA, dice que si este "incidente" tiene "relación con la situación política de Euskal Herria", no se ajustaría al "proceso político de cambio que vive el país". Eusko Alkartasuna ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a los "Estados español y francés a responder a las demandas del Acuerdo de Gernika y colaborar en el clima de distensión" que, a su juicio, "acerca a Euskal Herria a la paz, comenzando a desarrollar las medidas para la verificación del alto el fuego y el comienzo del desarme de ETA".

Alternativa exige la disolución de ETA Alternatiba ha expresado su "firme" rechazo al tiroteo registrado en Francia en el que un gendarme resultó herido por disparos de presuntos miembros de ETA y ha vuelto a retirar su compromiso con la no violencia, así como a exigir la disolución a la banda terrorista.



En un comunicado, el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha señalado que "los presuntos miembros de ETA han actuando al margen de las exigencias que los agentes sociales, sindicales y políticos de Euskal Herria hemos realizado por activa y por pasiva y, especialmente, a través del Acuerdo de Gernika, lo cual entorpece el proceso de paz y normalización política que necesitamos en este país".



Matute ha reiterado su rechazo "a cualquier tipo de violencia" y ha vuelto a exigir "la desaparición definitiva de ETA, porque su estéril y dolorosa estrategia militar tiene consecuencias humanas, políticas y sociales nefastas para la convivencia y el desarrollo social en nuestro país".



En este sentido, el dirigente de izquierdas ha reclamado también que "nadie ponga piedras en el camino de Euskal Herria hacia un escenario de paz y soluciones democráticas".

Ezker Batua dice que sería una muestra del cinismo de ETA El coordinador general de EB-Berdeak, Mikel Arana, ha destacado que de confirmarse que ETA es autora del tiroteo registrado este pasado sábado en Francia en el que ha resultado herido un gendarme se pondría en evidencia el "cinismo y falta de credibilidad y fiabilidad de la banda terrorista".



Arana ha considerado que si la banda terrorista es la autora de estos hechos la izquierda abertzale tendría "de nuevo una oportunidad de oro para mostrar su apuesta inequívoca por la paz mostrando su rotundo rechazo a esta presunta acción de ETA".

Aralar exige un alto el fuego definitivo Aralar ha condenado el tiroteo y ha exigido a ETA un "alto el fuego definitivo". El vicecoordinador de esta formación, Jon Abril, ha opinado en un comunicado que hechos así son "inaceptables" más aún cuando "nos encontramos en situación de alto el fuego permanente y general". A su juicio, lo sucedido ayer en Francia "evidencia que ETA sigue sin cumplir" las exigencias del Acuerdo de Gernika que, en su primer punto, le reclama un "cese definitivo". Esta formación, extinta de la ilegalizada Batasuna, ha pedido asimismo que se respeten "los derechos" de los dos presuntos etarras detenidos y que "reciban un trato digno".