El precio del petróleo vuelve a escalar posiciones. Este mes de abril se ha situado en su máximo de los últimos dos años y medio al cotizarse el crudo Brent -que sirve de referencia en Europa- por encima de los 120 dólares el barril, y el Texas, referencia en EE.UU., a sobrepasar los 108 dólares.

Los analistas apuntan como causa de este repunte la inestabilidad en los países productores de Oriente Medio y el norte de África, puesto que están originando interrupciones de suministro. También influyen los buenos resultados de la economía estadounidense y la consolidación de China como gran demandante de energía. Más demanda para igual producción, igual a subida de precio.

Para suavizar esa tendencia al alza bastaría aumentar la producción pero, ¿es posible hacerlo?, ¿hay reservas de petróleo suficientes para atender de forma permanente la demanda actual y más aún, la demanda creciente provocada por mayores exigencias de economías en desarrollo como la de China?

Muchos analistas, e incluso, muchos gobiernos occidentales consideran que la oferta de petróleo está a punto de alcanzar su máximo: el llamado peak oil o cénit de producción, a partir del cual, empezará a reducirse sin remedio. Para muchos, 150 años después del nacimiento de la industria del petróleo, se acerca el fin del petróleo fácil y barato.

Una conclusión muy similar presenta el Mando Conjunto del Ejército estadounidense en su informe Joint Operative Environment 2010, donde se asegura que "asumiendo los escenarios más optimistas para una producción ampliada a través de mejores métodos de extracción, el desarrollo de petróleos no convencionales -como las pizarras bituminosas o las arenas asfálticas- y los nuevos descubrimientos, la producción del petróleo estará bajo una gran presión para satisfacer en 2030 una demanda de 118 millones de barriles por día".

La diferencia de 10 millones de barriles debería cubrirse en menos de 5 años, con unas reservas adicionales que aún no se han descubierto, según el estudio. Para darse cuenta del inmenso hueco entre oferta y demanda, 10 millones de barriles al día es casi la totalidad de la producción actual de Arabia Saudí.

Menos reservas de las previstas

Esa enorme demanda llegará de la mano de los ahora países emergentes, economías en pleno desarrollo como las de China, India o Brasil, que necesitan cada vez más combustible para mantener en marcha los motores de sus economías.

Según ha explicado el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, Álvaro Mazarrasa, a RTVE.es ese aumento de demanda puede ser de "entre un 30% y un 40% en los próximos años".

A ese incremento se unen otros factores, como los deficiente cálculos realizados sobre las reservas mundiales y que ponen en evidencia diversos estudios recientes. Es el caso de un análisis de la Universidad de Kuwait que analiza los 47 mayores productores mundiales y que asegura que "las reservas totales de petróleo en el mundo son 2,14 billones de barriles y el petróleo recuperable restante se sitúa en 1,16 billones de barriles", bastante menos de lo previsto hasta ahora.

Además, el estudio kuwaití confirma que esas reservas se reducen a un ritmo anual del 2,1%. Cálculos aún más pesimistas maneja el último informe de la Smith School of Enterprise and the Environment del Reino Unido, que sitúa las reservas reales de crudo entre 1,1 billones de barriles y 900.000 billones.

La producción de los campos de crudo que se explotan en estos momentos cae a un ritmo de 6,7% al año. Las producciones de Rusia, China, Irán, México, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Noruega empezarán a reducirse en poco tiempo; las de Kuwait e Irak se mantendrán, y sólo seis países de los 15 principales productores del mundo podrán aumentar de forma significativa su producción.

El mayor aumento de la producción se dará en EE.UU., una previsión con la que trabaja la Administracción Obama que hace una semana autorizó nuevas prospecciones en las costa este del país.