El Gobierno británico ha dado luz verde para que el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch se haga con el control total de la principal televisión de pago de Reino Unido, BSkyB. La autorización ha provocado el enfado de sus competidores, que consideran que esta operación amenaza la pluralidad informativa.

Así, el gabinete de David Cameron se da por satisfecho con las propuestas presentadas por la compañía de Murdoch, News Corp., para eludir las acusaciones de sus opositores, que denuncian que la compra de la plataforma por satélite dará al empresario australiano un enorme poder en los medios de comunicación británicos.

Además de Sky News, la compañía de Murdoch posee cuatro de los principales periódicos del Reino Unido: The Sun, News of the World, The Times y The Sunday Times, que representan más de un tercio de las ventas de la prensa de información en el mercado británico.

¿Beneficios para un aliado político?

Todas esas publicaciones han apoyado activamente al partido conservador antes y después de las elecciones legislativas del pasado mes de mayo, en las que venció el líder de los tories, David Cameron, quien ya se ha reunido en varias ocasiones con Rupert Murdoch.

Esta circunstancia ha puesto en cuestión la actuación del Gobierno de Cameron respecto a la compra de BSkyB, un asunto que ya ha causado una dimisión política: la del director de comunicación de Cameron, anterior editor del tabloide sensacionalista News of the World.



Según el portavoz de la alianza de medios de comunicación que se opone a la operación -y que incluye a la BBC, The Guardian, The Daily Telegraph, The Daily Mail y The Daily Mirror-, la propuesta de Murdoch es solo "una nube de humo" contra la que ya han anunciado que emprendrán "todos los recursos legales posibles".



"Una pantalla de humo no bastará para proteger la pluralidad de los medios de comunicación en el Reino Unido de la desmesurada influencia de News Corp.", ha advertido ese portavoz. También la Iglesia anglicana ha mostrado su inquietud y los socios de gobierno de Cameron, los liberal-demócratas, tampoco han escondido sus reticencias al visto bueno a la adquisición planeada por el magnate.

La decisión definitiva se producirá el 21 de marzo, después de un período de 15 días de alegaciones públicas. Entonces, el Gobierno podrá ratificar su luz verde o remitir la operación a la Comisión de Competencia, una opción que es la defendida por el regulador del mercado británico de la comunicación, Ofcom.



BSkyb cuenta con más de 10 millones de abonados y sus beneficios se han disparado un 59% en el segundo semestre del año pasado, cuando alcanzaron los 500 millones de euros.

Una vez logrado el control sobre la plataforma televisiva de pago, los expertos opinan que Murdoch podría imponer una nueva estrategia de negocio que reforzaría su influencia en la opinión pública: ligar una oferta de acceso a las páginas web de sus periódicos al abono a BSkyB. Desde el verano pasado, las versiones de internet The Times y The Sunday Times son de pago.